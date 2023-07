Partidos opositores al gobierno de AMLO inician registro de aspirantes a la presidencia de México

Los partidos de la alianza opositora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador llamado “Frente Amplio por México”, conformado por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), iniciaron este martes 4 de julio de 2023 su registro de aspirantes a la presidencia de México.

El primero en acudir a su registro ante los integrantes del llamado mini INE, en la Ciudad de México, fue el diputado panista con licencia, Santiago Creel Miranda, quien aseguró que con estos registros comienza la salida del poder del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy vengo a decirle adiós a Andrés (Manuel López Obrador), aquí empieza su conteo de salida de un gobierno que ha destrozado al país. Un gobierno que no nos merecemos mexicanas y mexicanos. Un gobierno que ha sido peor que los cuatro jinetes del apocalipsis. Debo ser el presidente de México porque entiendo la política como un deber… Y les vengo a decir que quiero, que puedo y que debo de ser el presidente de México para cambiar la ruta que lleva este país”, afirmó.

Andrés aquí comienza tu cuenta regresiva para dejar el poder, para dejarlo para siempre.



A mi familia panista le agradezco este recibimiento, aquí en mi casa me siento respaldado, me siento con la energía para seguir adelante.



La fuerza del PAN y del panismo nos va a sacar… pic.twitter.com/dtLS2IGLLW — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) July 4, 2023

La segunda persona en registrarse ante el Comité Organizador del “Frente Amplio por México” fue la senadora panista Xóchitl Gálvez, destapada y señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la aspirante de la “mafia del poder”.

“Claro que se puede y claro que vamos a poder con todos los que me pongan enfrente, aunque el jefe de campaña sea el mismísimo presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), aquí lo vamos a esperar… Yo tengo que reconocer que llegué a la política porque un presidente emanado de Acción Nacional (Vicente Fox Quesada) me abrió la puerta, no esa puerta que me cerraron hace 15 días en Palacio Nacional”, comentó Gálvez en una breve conferencia de prensa.

Notifiqué a @AccionNacional mi registro para ser responsable de la construcción del #FrenteAmplioPorMéxico.



Si estás interesado en participar en la recolección de firmas, inscríbete en la siguiente liga.👇🏼#MéxicoMereceMáshttps://t.co/KR9KB4xMb3 pic.twitter.com/5f0jOx8RXB — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 4, 2023

Tras realizar sus respectivos registros, ambos aspirantes iniciaron un “peregrinar” a las oficinas sedes de los partidos Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y del de la Revolución Democrática (PRD), todos en la Ciudad de México, para reafirma su registro ante estos institutos políticos.

Otros que realizaron también su registro este día como aspirantes opositores a la presidencia fueron el diputado panista Gabriel Quadri (tercero en registrarse) y el exsenador panista Jorge Luis Preciado (cuarto en registrarse). Además, se espera que Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, entre otros, realicen su registro.

Notificación de mi registro ante el CEN del PAN como aspirante a la Coordinación del Frente Amplio por México. Gracias a mi presidente Marko Cortés, y a mi Secretaria General Cecilia Patrón… pic.twitter.com/sCLSJloCRZ— Gabriel Quadri (@g_quadri) July 4, 2023

Dentro de los personajes que decidieron bajarse de la contienda antes del inicio de este registro fueron la senadora Lily Téllez, el empresario Santiago de Hoyos y el exdirector del IMSS Germán Martínez. He tomado la decisión. pic.twitter.com/Yk5FMIZGYZ— Lilly Téllez (@LillyTellez) June 28, 2023

De acuerdo con las reglas establecidas por el “Frente Amplio por México“, rumbo a las elecciones del 2024, los aspirantes tendrán que registrarse del 4 al 9 de julio ante Comité Organizador, conocido también como el mini INE, y ante las dirigencias de los partidos que conforman la coalición (PAN, PRI, PRD), donde presentarán documentos como la credencial para votar, el acta de nacimiento, su currículum, la exposición de motivos, y el 3 de 3 en materia de transparencia.

Los aspirantes tendrán hasta el 20 de agosto para poder recabar al menos 150,000 firmas de apoyo para lograr quedar inscritos en la elección primaria. Asimismo, se habilitará una plataforma electrónica este 12 de julio para que los ciudadanos opositores puedan emitir sus preferencias.

Tras la realización de una serie de foros y debates, el Comité Organizador dará a conocer la metodología de la encuesta final a más tardar el 20 de agosto y será el 3 de septiembre cuando se conocerá el resultado del sondeo y el nombre del candidato opositor ganador para contender por la presidencia de México.

