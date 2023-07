Rosie O’Donnell informa sobre la salud de Madonna

La actriz y conductora Rosie O’Donnell trabajó con Madonna en la película “A league of their own”, y durante el rodaje de la misma en 1991 se hicieron grandes amigas. Ahora ella hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar una foto que las muestra en ese filme, y que acompañó con el texto “¿Se acuerdan?” View this post on Instagram A post shared by Rosie O’Donnell (@rosie)

Ese mensaje preocupó a muchos fans de la reina del pop (quien la semana pasada fue llevada al hospital por una grave infección bacteriana), quienes preguntaron a O’Donnell si sabía algo acerca del estado de salud de su amiga, a lo que ella contestó: “Está recuperándose en su casa. Ella es muy fuerte en general. Está bien”.

Hasta el momento Madonna no ha emitido ningún comunicado para informar sobre su estado de salud; representantes de la cantante dieron a conocer que su gira mundial Celebration sería cancelada. El primer concierto estaba programado para el 15 de julio en Vancouver, Canadá.

Sigue leyendo: