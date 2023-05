Madonna anuncia su nuevo sencillo “Vulgar”, con el que regresa a la escena musical

Este año marca el regreso de Madonna a los escenarios con la gira Celebration, en la que interpretará muchos de sus temas clásicos. Pero ella no deja a un lado grabar material inédito, por lo que a través de su cuenta de Instagram presentó la portada de su nuevo sencillo “Vulgar”, que estará disponible el 9 de junio. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

“Vulgar” es un dueto de Madonna con Sam Smith, y formará parte del álbum en el que ella trabaja desde hace varios meses. La reina del pop se ha declarado fan del cantante británico y le entregó a éste un premio Grammy en febrero por el tema “Unholy”, publicando posteriormente en esa red social videos y fotografías que los muestran juntos. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

Madonna continúa en los ensayos para The Celebration Tour, cuyo primer concierto será el 15 de julio en Vancouver, Canadá. Ella también compartió un original collage de fotografías que la muestra durante los preparativos, complementando todo con su canción “Hung up” como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

