Madonna muestra sus atuendos favoritos, incluyendo el famoso sostén de conos

Madonna ha hecho uso de su cuenta de Instagram para publicar fotos en las que aparece en una bodega, mostrando varios de los atuendos que ha lucido en sus conciertos, destacando el famoso “sostén de conos” y el corset dorado que usó en su gira de 1990.

Desliza para ver todas las fotos

La reina del pop también escribió un largo mensaje recordando cómo nació su gusto por la ropa: “¡Un viaje a mis archivos es siempre un viaje nostálgico por el camino de la memoria! Si pienso en mi viaje a través de la música en las últimas 4 décadas, ¿cómo podría no pensar en toda la ropa increíble que me puse y en todos los diseñadores increíbles con los que tuve la suerte de trabajar? Cuando era niña recuerdo que mi madre siempre tenía frío. En parte porque estaba enferma, pero también porque nunca tuvo un abrigo…Años después, cuando me hice exitosa, la hermana de mi madre me dijo: “Ahora puedes comprar todos los abrigos que tu madre no pudo comprar…Espero que a mi madre le guste mi gusto en la ropa”.

Este año Madonna regresa a los escenarios con The Celebration Tour; el primer concierto será en Canadá el 15 de julio. La cantante también compartió un video que la muestra durante los ensayos para la gira, con su tema clásico “Vogue” como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

