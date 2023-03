Madonna lucirá en su próxima gira un “sostén de cono” como el que usó hace más de tres décadas

Foto: Gonzalo Marroquín for Burberry / Getty Images

Madonna ha compartido en Instagram un video en el que aparece durante los ensayos de su próxima gira “Celebration”, que comenzará en julio y en la que interpretará muchos de sus éxitos. Pero además de cuidar al máximo las coreografías ella está preparando un vestuario espectacular en el que habrá versiones modernas de prendas que usó a los largo de cuatro décadas, como el icónico “sostén de cono” diseñado por Jean Paul Gaultier que la reina del pop lució en los conciertos de su gira “Blonde ambition” de 1990.

Un informante dijo a The US Sun que a través del vestuario que Madonna usará en sus próximos shows ella hará un homenaje a los distintos e innovadores looks que tuvo desde los años 80: “Ella ha sido pionera en su moda y está involucrando a muchos de sus amigos diseñadores para ayudarla”. La gira “Celebration” comenzará el 15 de julio en Vancouver, Canadá, y recorrerá países como Inglaterra, Suecia, España, Portugal y Estados Unidos.

En cuanto a su vida personal Madonna terminó el año pasado su relación con el bailarín Ahlamalik Williams y ahora se le ha vinculado con el entrenador de boxeo Josh Popper, de 29 años. Aunque varios novios de la cantante han sido mucho más jóvenes que ella, se dice que el supuesto romance podría ser una estrategia publicitaria para ambos.

