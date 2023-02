Madonna publica en Instagram un mensaje recordando a su hermano Anthony Ciccone

El pasado fin de semana falleció a los 66 años Anthony Ciccone, hermano de Madonna, quien desde hace tiempo vivía en la calle y tenía problemas de alcoholismo. Ahora la cantante recurrió a su cuenta de Instagram para publicar en sus historias una fotografía en blanco y negro que la muestra hace varias décadas, acompañada de amigos y de Anthony, a quien escribió el siguiente mensaje: “Gracias por hacer volar mi mente siendo una niña y adentrarme en Charlie Parker, Miles Davis, el budismo, el taoísmo, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac, el pensamiento expansivo, fuera de la caja, plantaste muchas semillas importantes…”

El lunes 27 el músico Joe Henry -cuñado de la artista- también compartió una imagen de Anthony Ciccone, a quien calificó como “un personaje complejo. Pero los problemas se desvanecen; y la familia permanece, con las manos tomadas sobre la mesa. Adiós, pues, hermano Anthony”.

Madonna se encuentra actualmente en los ensayos para su gira Celebration, que comenzará este verano, lo cual la ha mantenido activa tras la pérdida de su hermano, como lo expresó en el mensaje con el que acompañó su más reciente publicación en Instagram: “Gracias a Dios que tengo mi vida creativa para inspirarme y poder seguir adelante…” View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

También te puede interesar:

-Fallece Anthony Ciccone, hermano de la cantante Madonna

-Madonna publica una foto con la que se burla de las críticas que hicieron sobre su rostro