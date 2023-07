Vanessa Hudgens luce su bronceado al atardecer, posando en topless junto al mar

Vanessa Hudgens ha causado sensación con su más reciente publicación en Instagram. Se trata de una colección de imágenes en las que ella aparece junto al mar, usando un microbikini de hilos y un vestido con aberturas; destaca una foto que la muestra en topless y posando al atardecer, mientras usa un sombrero con plumas.

Desliza para ver todas las fotos

A la bella actriz de 34 años le encanta viajar, y hace poco fue nombrada embajadora del turismo global en Filipinas. En un video que compartió ella aparece llegando a un exclusivo resort y siendo recibida por el personal, para después posar junto a la piscina, usando un bikini estampado. View this post on Instagram A post shared by 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens)

Desde 2021 Vanessa comenzó una relación con el beisbolista Cole Tucker; ahora están comprometidos y no dejan de expresar en las redes sociales el amor que se tienen. Con motivo del cumpleaños del deportista ella publicó fotos en las que lo felicita en su casa: “Él hace del mundo un mejor lugar. Ilumina el día de todos con su humor, compasión y esa hermosa sonrisa”. View this post on Instagram A post shared by 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens)

