Yair Rodríguez apuesta por su estilo impredecible para intentar vencer a Alexander Volkanovski en UFC 290

Yair ‘El Pantera’ Rodríguez apostará por su estilo impredecible para intentar vencer al campeón lineal Alexander Volkanovski y unificar su título interino de peso pluma en el UFC 290, evento que se realizará el próximo 8 de julio en el T-Mobile Arena en Las Vegas y cerrará la International Fight Week (Semana Internacional de la Lucha).

En entrevista con Hablemos MMA, El Pantera Rodríguez expresó que esta pelea será más difícil para Volkanovski porque se considera un peleador muy peligroso, ya que tiene la capacidad de cambiar su estilo de lucha a su favor dependiendo del rival.

“No sé si soy el más peligroso o no, pero siento que soy el rival que puede cambiar su estilo, el rival que es más impredecible que el resto, el rival que será el más difícil de competir contra. Soy ese tipo de oponente. No va a saber si me voy a convertir en zurdo o diestro, si voy a intentar una sumisión, si voy a apostar a la lucha libre. Es desconocido. A veces estos estilos se establecen de manera específica, ya sabes lo que viene. Tengo la capacidad de cambiar mi estilo de lucha a mi favor dependiendo de mi oponente. Creo que será más difícil para Alexander Volkanovski en esa ocasión”, dijo.

Yair Rodríguez es el segundo peleador nacido en México en convertirse en campeón en UFC. Foto: Christian Petersen/Getty Images.

El peligro que representa y la imprevisibilidad del campeón mexicano lo tiene muy en cuenta Alexander Volkanovski. Por ello, el campeón lineal de peso pluma sabe que debe cuidarse y tomar en serio a Yair Rodríguez.

“Lo veo como un verdadero retador. Como si fuera un peleador peligroso. Podría ser uno de los boxeadores más peligrosos con los que he peleado, de verdad. Cuando hablas de imprevisibilidad, poder de nocaut y tantas herramientas diferentes, debes tomarlo realmente en serio. Creo que soy el mejor boxeador del mundo, ¿tengo confianza? Sí. Pero sé que no debo tomar a este tipo a la ligera”, declaró Volkanovski a The Mac Life.

Cabe destacar que el australiano defenderá por quinta vez su cinturón de peso pluma en el UFC. El campeón lineal regresa al octágono tras ser derrotado por Islam Makachev en su intento de ganar el cinturón de peso ligero (155 lb) el pasado mes de febrero.

En cambio, El Pantera Rodríguez viene de coronarse como el segundo peleador nacido en México en conquistar un título en la compañía luego de ganar la faja interina frente a Josh Emmet en el mismo evento que Volkanovski perdió.

Yair ‘El Pantera’ Rodríguez posee la faja interina de la categoría y cuenta con registro de 16 triunfos y tres reveses. Por su parte, Alexander Volkanovski defenderá por quinta vez su cinturón de peso pluma en la UFC. El australiano tiene récord de 25 victorias y 2 derrotas en las MMA.

Sigue leyendo:

· Brandon Moreno y Yair Rodríguez protagonizan la cartelera del UFC 290 en Las Vegas

· Brandon Moreno lanza reto a Henry Cejudo tras derrota contra Sterling: “Tú y yo en el octágono”

· Alexander Volkanovski no se toma a la ligera al Pantera Rodríguez: “Es una gran amenaza”