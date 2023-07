“Vive del pasado”: Carlos Hermosillo arremete contra Diego Lainez y lo quiere fuera de El Tri

La selección mexicana venía dando dos muy buenas presentaciones en el comienzo del interinato de Jaime Lozano. Pero con la derrota ante Qatar las críticas no se hicieron esperar. Una de ellas fue la confianza en Diego Lainez. Carlos Hermosillo, exjugador de El Tri, cuestionó contra la presencia de “Factor” en el conjunto azteca.

México tenía la necesidad de igualar el marcador luego de que Qatar se adelantara en la primera mitad. Ante esta necesidad, Jaime Lozano decidió sacar a Orbelín Pineda para entregarle la confianza a Diego Lainez, jugador que lo tuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero esta decisión fue cuestionada por Hermosillo.

“Con todo respeto para Diego Lainez, creo que a la selección mexicana se va por lo que has demostrado y porque estás en buen nivel. Lainez tiene condiciones pero no pasó nada en Europa ni en Tigres, vive del pasado. No creo que deba estar en Selección”, sentenció Hermosillo en sus redes sociales.

Diego Lainez sumó su partido 24 con El Tri. PATRICK T. FALLON- Getty Images.

Foto: Getty Images

¿Cuál fue el nivel de Diego Lainez?

No está de más recordar que, de no ser por los últimos partidos de la fase final de la Liga MX, Diego Lainez hubiese tenido una temporada con un nulo aporte ofensivo para el conjunto felino. En sus primeros 6 meses con la camiseta de Tigres de la UANL, “Factor” jugó 23 partidos con el club y solo aportó 2 asistencias en esa cantidad de encuentros.

Diego lainez está en la Copa Oro de rebote, pues Diego Cocca lo había dejado fuera de las concentraciones de El Tri, pero con la lesión de Sebastián Córdova de la plantilla azteca, Jaime Lozano decidió confiar en su pupilo. Lainez ya acumula 24 partidos con El Tri desde su debut en 2018.

