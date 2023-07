Adamari López muestra en video el rincón favorito de su casa y presume foto nunca antes vista

La presentadora boricua Adamari López dejó a todos boquiabiertos con un reciente video que publicó en su cuenta de Facebook y en el que muestra a detalle uno de los rincones más especiales de la casa que comparte con su hija, la pequeña Alaïa.

En el material, con duración de casi 4 minutos, la ex de Toni Costa nos dio un vistazo de la mesita donde tiene todas sus fotos familiares, siendo las que aparecen sus papás, o su hijita, las que se roban los reflectores.

“Mi gente linda, quiero compartirles además del lugar más especial que tengo en casa, una foto que para mí significa mucho  Cuéntenme ¿También tienen un espacio especial con recuerdos familiares?”, se lee en la descripción de su video.

En su video se le ve mostrando una a una las fotos que tiene ahí, siendo la de sus fallecidos padres sus favoritas.

“Mi papá y mi mamá fallecieron ya hace para papi 8 años y para mi mamá van 10 años. Yo siempre los he sentido presentes y los he sentido cerquita de mí y pues he tratado de traer parte de los recuerdos de ellos siempre además de en mi corazón también tenerlos en mi hogar para que los vea y sonría porque me da mucha emoción verlos. Pero también para que Alaïa conozca más de sus abuelitos y siempre los tenga presentes. Obviamente ella no tuvo la oportunidad de conocerlos y de saber lo especial que eran, así que yo le voy haciendo historias de cómo compartía con ellos, los recuerdos que tengo de cada uno…”, relató.

También mostró una foto de sus papás besando en la mejilla a Alaïa, la cual fue recreada por una fan, pues la pequeñita no tuvo oportunidad de conocerlos.

