Arda Güler desprecia a los demás equipos que se interesaron en él: “Para mí el resto de las ofertas perdieron valor”

El turco Arda Güler aseguró en su puesta de largo como jugador del Real Madrid que, cuando recibió la propuesta del club madridista, “el resto de ofertas pierden valor” y descartó la del Barcelona, en un proceso en el que también fue importante una llamada con el técnico italiano Carlo Ancelotti.

“Ha habido muchos clubes que han presentado su interés y hemos tenido contactos pero cuando aparece el Real Madrid, para mí el resto de las ofertas perdieron valor“, manifestó en la sala de prensa de la ciudad deportiva madridista.

“Cuando empezaron las conversaciones con el Real Madrid, Ancelotti me ha llamado y me dijo que quería verme. Le respeto muchísimo. Me llamó varias veces, me dijo donde me iba a posicionar y tuvimos una buena comunicación”, valoró.

Apuntó Güler a referentes madridistas como Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, Zinedine Zidane y José María Gutiérrez ‘Guti‘, a los que ha admirado.

“La herencia de Cristiano Ronaldo es muy importante, todo el mundo la conoce. A Özil, Zidane y Guti siempre los he seguido y quiero ser una leyenda como ellos. Hacer parte de la historia del Real Madrid”, deseó.

Tras descartar con rotundidad salir cedido y crecer en el fútbol español fuera del Real Madrid a sus 18 años, Güler aseguró que su deseo es “jugar bien” y que su “preferencia” es clara: “Quiero aportar todo mi talento y mi fútbol al Real Madrid”.

Arda Guler es una de las jóvenes promesas de la selección turca. OZAN KOSE – Getty Images.

Foto: Getty Images

Y restó importancia a la demarcación, consciente de que hay exceso de jugadores en el centro del campo: “La posición no es importante para mí. Me la quiero ganar. Soy un jugador ofensivo que quiere generar acciones de gol. Me encuentro bien en el centro del campo o en el extremo derecho. La decidirá el míster”.

El joven futbolista turco se ve “preparado” para pelear por minutos en el Real Madrid y mostró su deseo de aprender mucho de Luka Modric. “Hay muchos jugadores importantes pero estoy listo para competir y para ganarme un sitio en el equipo. Lo voy a dar todo para lograrlo”. dijo.

“Todos los jugadores del Real Madrid son muy importantes, hay nombres con muchas cualidades. Modric es el mejor centrocampista del mundo y voy a aprender mucho con él. Voy a aprovechar esta oportunidad”, agregó.

Los primeros consejos sobre su nuevo equipo se los ha dado una persona muy importante para Güler que jugó en el Real Madrid, Özil. “Es como un hermano”, confesó. “Me dijo que es el club más importante del mundo. Me ha hablado muy bien y me ha dado muchos consejos”. añadió.

Arda Guler jugó 51 partidos con el Fenerbahce. OZAN KOSE – Getty Images.

Foto: Getty Images

Recordó Güler las últimas conquistas de la Liga de Campeones del Real Madrid, que vio todas con sus amigos, y tuvo palabras para el Fenerbahçe y su afición, satisfecho por haber dejado una buena cantidad económica por su traspaso.

“Sentimentalmente ha sido muy fuerte dejar el Fenerbahçe, pero si te llama el mejor club del mundo y quieres que ganen dinero es una aportación. Ellos también quieren que triunfe en mi carrera. Quiero mucho a todos y no quiero que se sientan mal. Me entenderán porque voy a jugar en el mejor club del mundo y se van a beneficiar económicamente de mi decisión. Eso me causa satisfacción”, sentenció antes de abandonar la sala de prensa dando las gracias y con un “Hala Madrid”.

