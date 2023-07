Revelan imágenes del incidente de Britney Spears y Víctor Wembanyama [Video]

Luego de que se conociera que la cantante Britney Spears fue agredida por el equipo de seguridad del jugador de la NBA Victor Wembanyama a la salida de un restaurante, la cadena TMZ Sports reveló un video que no sólo respalda la versión de la cantante, sino que muestra el momento exacto del incidente.

En la grabación se ve a Spears a las afueras del restaurante Catch del Hotel ARIA, en Las Vegas, acercarse a la joven promesa de la NBA y gritarle: “¡Señor, señor!”. El audiovisual pone en tela de juicio la versión de Wembanyama cuando manifestó que la cantante lo estaba “agarrando”.

En clip solo se aprecia un ligero toque en el hombro izquierdo del jugador de 19 años. Tras esto, se puede evidenciar como el guardaespaldas del francés le propina un manotazo con la intención de apartarla, pero el contacto ocasionó que la mano de Spears chocara contra su cara. Tras el golpe, Britney gritó molesta: “Eso es Estados Unidos para ustedes. ¡Que se jod**!”.

🚨VIDEO OF BRITNEY/WEMBY INCIDENT SHOWS SHE DIDN’T GRAB HIM🚨 Full video here: https://t.co/nSXYAE6jhu pic.twitter.com/uMBqtLKJGN — TMZ (@TMZ) July 7, 2023

Este hecho fue catalogado por la Policía como una bofetada involuntaria. Versión, que describió el mismo Víctor Wembanyama. “Algo sucedió cuando caminaba (…) estábamos en el pasillo y había mucha gente, así que la gente me estaba llamando, obviamente”.

“Había una persona que me estaba llamando, pero hablamos antes con seguridad. No podía parar. Esa persona me estaba llamando, ‘Señor, señor’, y esa persona me agarró por detrás”, dijo el talento de la NBA en declaraciones recopiladas por la agencia AFP.

Víctor Wembanyama y sus 2,06 metros de altura fueron elegidos primero en el draft de la NBA. Foto: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images.

“Al principio, estaba como, ‘Estás bromeando’, pero sí, resulta que era Britney Spears. En realidad nunca vi su rostro. Seguí caminando derecho”, añadió. Spears, que se encontraba en el lugar junto a su esposo Sam Asghari y otras dos personas (no identificadas), regresó a su mesa y luego se acercó al escolta para exigirle una disculpa por el agravio.

