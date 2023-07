Victor Wembanyama se pronuncia ante el incidente de su guardaespaldas con Britney Spears: “No sabía que era ella”

El día de hoy Victor Wembanyama y Britney Spears fueron noticia, por un curioso acontecimiento, el equipo de seguridad del ahora jugador de los San Antonio Spurs habría bofeteado a la cantante que hizo todo lo posible por captar la atención del prospecto francés, una noticia reseñada por el medio TMZ y en la que además la intérprete de “Baby one more time” interpuso una denuncia por agresión.

Ante esta incómoda situación, Victor Wembanyama terminó reaccionando y aseguró que no sabía que la protagonista del incidente había sido nada más y nada menos que Britney Spears, además se mostró sorprendido ante la situación.

Britney Spears en los Premios MTV del año 2001 (Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

Palabras de Victor Wembanyama

Wembanyama aseguró que recuerda que ocurrió algo mientras caminaba hacia el restaurante, sin embargo no le dio importancia pues pensó que se trataba de algo menor, además le recomendaron que no se detuviera pues podría generar congestión de fanáticos en el lugar, razón por la que decidió hacer caso a su equipo de guardaespaldas.

“Algo sucedió cuando caminaba con un poco de la seguridad del equipo a un restaurante. Estábamos en el pasillo y había mucha gente, así que la gente me estaba llamando, obviamente. Había una persona que me estaba llamando, pero hablamos antes con seguridad. No podía parar. Esa persona me estaba llamando, ‘Señor, señor’, y esa persona me agarró por detrás“, dijo el pívot francés en declaraciones reseñadas por AFP.

Victor Wembanyama, nuevo jugador de los San Antonio Spurs (Foto: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

Además el joven francés dijo haberse dado cuenta que un seguridad empujó a la persona, sin embargo no supo con que tanta fuerza lo hizo ya que decidió seguir su camino para así poder disfrutar su cena, que era al fin y al cabo el motivo de su presencia en el lugar.

Victor Wembanyama se sorprende al saber que Britney Spears fue la protagonista del incidente

Ante la poca atención que prestó el francés Victor Wembanyama por la situación, horas después se enteró desde el hotel en el que se hospeda, que la protagonista del desencuentro fue nada menos que Britney Spears, algo que lo sorprendió. “No lo supe durante un par de horas, pero cuando regresé al hotel pensé que no era gran cosa, y luego la seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears“, afirmó el nuevo jugador de la NBA.

Victor Wembanyama nuevo jugador del San Antonio Spurs (Foto: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

“Al principio, estaba como, ‘Estás bromeando’, pero sí, resulta que era Britney Spears. En realidad nunca vi su rostro. Seguí caminando derecho“, dijo con gran impresión. Queda esperar como termina este incómodo incidente en el que hasta ahora queda hasta una denuncia de por medio.

