‘Top Chef VIP 2’: Génesis Suero cometió graves errores y fue eliminada de la competencia

Génesis Suero cometió graves errores en el reto de eliminación de ‘Top Chef VIP 2’ que le costaron su salida de la competencia, en una noche en la que se pudo sentir mucha tensión entre la dominicana y los jueces.

En esta noche, Alana Lliteras, Sebastián Villalobos y Germán Montero observaron toda la acción desde la comodidad de la cava, pues previamente lograron garantizar su permanencia por algunos días más en la contienda, mientras que Arturo Peniche se les unió temprano en la velada, tras ganar el desafío de salvación con un delicioso chorizo, que confesó aprendió a preparar desde que tenía 7 años.

Por ello fueron Laura Zapata, Jesús Moré y Génesis Suero quienes se enfrentaron en un duelo con pescado, para buscar su permanencia en ‘Top Chef VIP 2’. No obstante, la dominicana volvió a pecar de no escuchar a los jueces durante la elaboración de su platillo.

Ya en ocasiones anteriores el chef Antonio le había recomendado que aprendiera a escuchar y en esta ocasión, la chef Adria le dijo que la tapioca que estaba preparando estaba mal cocida, pero Génesis la ignoró ya que confiaba plenamente en su sabor.

La preparación no fue la mejor por parte de la dominicana y no hubo forma de que consiguiera la permanencia, pues tal como se lo advirtió la chef, la tapioca no estuvo bien desarrollada, pero el error más grave fue que el pescado estaba crudo y además tenía una enorme espina.

Pero Génesis no se quedó callada y cuestionó la apreciación del chef Juan Manuel, lo que molestó a la chef Adria, quien le mostró otro pedazo que estaba crudo y le advirtió que no debía de poner en duda cuando un profesional como su compañero le diga que un platillo está mal cocido.

Ante esto realmente no hubo mucho debate y los jueces decidieron que Génesis Suero abandonara ‘Top Chef VIP 2’, no sin antes reconocer que dejó la vara muy alta con muchos de los platillos que cocinó durante la temporada.

