Ana Bárbara y las 5 veces que conquistó las redes con sus sensuales modelitos

La cantante de regional mexicano, Ana Bárbara, es considerada una de las mujeres más glamurosas del mundo del entretenimiento, por lo que no es sorpresa que sus redes sociales estén llenas de despampanantes modelitos que no pasan desapercibidos para sus fanáticos.

Es a través de su cuenta oficial de Instagram donde la intérprete de “Bandido” da una probadita de las creaciones con las que se roba las miradas en el escenario y, de paso, deja al descubierto los atributos con los que cuenta.

Por esta razón te compartimos un recuento de aquellas veces que Ana Bárbara incendió las plataformas digitales con sus flamantes vestuarios. Y tú… ¿ya los habías visto todos?

Atuendo letal

La cantante mexicana deleitó la pupila de su público con un vestido lencero color negro de escote prominente que evidenció su tonificada figura. Unas gafas de sol y unas botas militares fueron el complemento perfecto para la ocasión.

México en la sangre

Tremendo revuelo causó Ana Bárbara con este conjunto inspirado en el tradicional atuendo de mariachi. No obstante, la famosa le dio un giro al diseño agregando plumas en el área de hombreras, asi como unas coquetas aberturas en los laterales del pantalón.

Figura de infarto

La cantante, cuyo nombre real es Altagracia, se volvió el blanco de piropos por parte de sus fans luego de publicar esta imagen que evidenció sus piernas torneadas, atributo producto de la intensa rutina de ejercicios que sigue.

Ana Bárbara sin filtros

Los brillantes no puede faltar en los diseños de Ana Bárbara, y prueba de ello es este flamante vestido plateado con cristales que se ajustó a su figura de reloj de arena. El toque especial fue la cola de plumas que lo adornó. Increíble, ¿no?

Tranquilita y tropical

Por último, pero no menos importante se encuentra esta fotografía en la que Ana Bárbara posa desde la playa en uno de sus looks más naturales: en bikini y sin una gota de maquillaje. Como era de esperarse, esta imagen le compró varios cumplidos por parte de sus fans, quienes no dudaron en reconocer que a sus 52 años cuenta con un cutis y cuerpo de infarto.

