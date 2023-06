Ana Bárbara rompe el silencio sobre el distanciamiento con su “hijo” José Emilio

Ana Bárbara estuvo presente este miércoles 21 de junio en el estudio de ‘Despierta América’ en donde abordó diversos temas de su vida, entre ellos su relación con José Emilio Fernández, a quien considera como un hijo y de quien se sabe que se distanció hace algún tiempo.

En mayo pasado, José Emilio, hijo de Mariana Levy y José María Fernández ‘El Pirru’, pidió perdón a la cantante en una entrevista para la revista ‘TV Notas’. “Me porté mal y nos distanciamos. Hoy no tenemos relación y eso es algo que tengo en mente todo el día, sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a final de cuentas quedé muy mal con ella”, declaró en aquella ocasión el joven de 18 años.

Durante la charla en el programa matutino de Univision, Alan Tacher le mostró la revista en la que se hicieron esas declaraciones y le preguntó al respecto a Ana Bárbara, quien dijo no estar preparada para hablar de ese tema y hasta se le cortó la voz al pensar en el tema, pues aseguró que no se esperaba que tuviera que tocar ese tema.

“Sin ánimo de ocultar o de no ser tan transparente, también hay cosas que se guardan en el alma, que se arreglan en la casa, te puedo decir que no estoy preparada, les hablo con honestidad, para hablar de este tema, están chavos mis hijos, hay diferencias, pero nada que el amor no arreglé”, comentó la cantante.

¿Por qué José Emilio considera a Ana Bárbara como una madre?

José Emilio nació el 7 de julio de 2004, pero pocos meses después su vida cambió drásticamente cuando su madre, la actriz Mariana Levy, falleció a causa de un paro cardíaco tras sufrir un asalto en la Ciudad de México.

Tiempo después su padre comenzó una relación con Ana Bárbara, que terminó en 2010 cuando decidieron divorciarse, por lo que realmente la figura materna con la que convivió fue la de la intérprete de ‘Bandido’.

Sigue leyendo: