Altair Jarabo se muestra en traje de baño rosa mientras toma el sol en un camastro

Altair Jarabo ha subido la temperatura con sus más recientes publicaciones en Instagram, entre las que destaca una fotografía en la que aparece recostada boca abajo en un camastro, usando un traje de baño rosa mientras toma el sol. Ella complementó su look con unas gafas oscuras. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella actriz mexicana se encuentra de vacaciones en Portugal, y desde ahí compartió un video con los mejores momentos de su viaje. Ella ha aprovechado estos días para descansar, visitar spas y hasta posar para fotos en compañía de una amiga; sus más de cuatro millones de seguidores en esa red social quedaron complacidos. View this post on Instagram A post shared by Altair Jarabo (@altairjarabo)

Altair Jarabo vive en Francia, pero si surge algún proyecto profesional interesante no duda en viajar a otro país para realizarlo. Hace algunas semanas estuvo en España, pues formó parte del elenco de la película “Mientras Cupido no está”, en la que comparte créditos con Ela Velden, Danna García y Vadhir Derbez. Ella compartió un video que la muestra en muchos momentos de las grabaciones: “Han sido días divinos en Madrid en la filmación de “Mientras Cupido no está”. Un placer coincidir en el set de nuevo con Dolores Heredia y gustazo de conocer a Patricia Bernal. Me reí mucho a su lado y sin duda tengo el oído atento para aprender mucho de quien admiro”. View this post on Instagram A post shared by Altair Jarabo (@altairjarabo)

