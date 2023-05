Altair Jarabo posa en un elevador, usando un ajustado top rojo y shorts estampados

Mientras no está trabajando en algún proyecto televisivo Altair Jarabo se dedica a viajar, compartiendo en sus redes sociales fotos en las que aparece en distintos países. Pero ahora se decidió a cambiar de look, y lo dejó ver en una imagen publicada en Instagram que la muestra al interior de un elevador, usando shorts estampados y un ajustado top rojo; el mensaje que escribió fue: “Amo mi pelo largo, me encanta jugar con él y moverlo todo el tiempo, por lo mismo llevaba exactamente igual por mucho tiempo. Puse la foto en stories y vi que hubo mucho movimiento, así que la pongo aquí para darle la bienvenida a los cambios. Ademas, el pelo crece 😄”. View this post on Instagram A post shared by Altair Jarabo (@altairjarabo)

A la bella actriz mexicana le encanta tomarse selfies, y recientemente sorprendió a sus fans con una que la muestra luciendo sus piernas al posar sentada en unas escaleras: “Todos sabemos lo que ocurre cuando esperamos frente a espejo y con cel en la mano 😉 😜📸”. View this post on Instagram A post shared by Altair Jarabo (@altairjarabo)

Hace algunas semanas Altair fue la invitada al primer programa de “Excuse my french”, el podcast de su esposo Fréderic García, en el que se tratan diversos temas relacionados con la inteligencia artificial. Ellos se llevan muy bien y platicaron más de 45 minutos acerca de las tecnologías nuevas que pueden ser utilizadas por los artistas en distintos proyectos.

