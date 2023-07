Biden llega a Londres para reunirse con Carlos III, previo a la cumbre OTAN en Lituania

El presidente estadounidense Joe Biden arribó a Londres donde el lunes buscará profundizar sus relaciones con el rey Carlos y el primer ministro británico, Rishi Sunak, en sendas reuniones en las que se espera que Ucrania y el cambio climático dominen la agenda.

Biden aterrizó la noche del domingo en la capital británica para iniciar un viaje a tres países que incluirá la cumbre de la OTAN en Lituania para mostrar su solidaridad con Ucrania en su lucha contra la invasión de Rusia.

El lunes, en el castillo de Windsor, el presidente de 80 años y el Rey, de 74, debatirán cómo impulsar la inversión privada para enfrentar la amenaza del cambio climático.

