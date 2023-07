Exdirector deportivo del PSG considera que llegó el momento para que Kylian Mbappé se vaya

Leonardo fue director deportivo del París Saint-Germain y uno de los responsables de que Kylian Mbappé renovara su contrato y no se marchara al Real Madrid hace dos años. Ahora, el brasileño piensa que es el momento idóneo para la institución francesa deje marchar al joven delantero.

Hace algunas semanas se conoció que Mbappé no desea alargar su vínculo hasta 2025 y ahora el PSG le ha dado un ultimátum de dos semanas para resolver su futuro. Una situación que para el exdirectivo solo puede resolverse con el traspaso del jugador.

“Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya, pase lo que pase. El París-Saint-Germain existía antes de Kylian Mbappé y existirá después de él”, señaló en entrevista para el diario L’Équipe.

Leonardo y Kylian Mbappé en un entrenamiento del PSG en 2021. Foto: FRANCK FIFE/AFP vía Getty Images.

“Lleva seis años en París y, en esas seis temporadas, cinco clubes diferentes han ganado la Champions League, Real Madrid en 2018 y 2022, Liverpool en 2019, Bayern de Múnich en 2020, Chelsea en 2021 y Manchester City en 2023), ninguno de los cuales contaba con Mbappé en sus filas. Eso significa que es totalmente posible ganar esta competición sin él”, añadió.

Leonardo también opinó sobre la controversial personalidad del ariete y reconoció no guardarle rencor a pesar de ser uno de los responsables del despido del brasileño. “Debido a su comportamiento en los dos últimos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, no un líder. Es un gran goleador, no un creador de juego. Es difícil construir un equipo a su alrededor”.

Cuando en 2021 Kylian intentó firmar por el Real Madrid, el sudamericano fue clave a la hora de convencer al francés con un millonario contrato que puede romperse en las próximas semanas. Los rumores sitúan al campeón del mundo en Rusia 2018 como nuevo delantero del conjunto blanco.

