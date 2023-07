Kylian Mbappé ventila el motivo por el cual no ha ganado el Balón de Oro y culpa públicamente al PSG

Nuevamente, Kylian Mbappé está siendo protagonista de una novela durante otro mercado de fichajes. El francés, que se encuentra de vacaciones en Camerún, no confirmó que seguirá en el París Saint-Germain e incluso se dio el tupé de responsabilizarlos por no haber ganado el Balón de Oro a sus 24 años. En medio de los rumores de salida del PSG que lo vinculan al Real Madrid, Kylian Mbappé disfruta de sus vacaciones en Camerún. Foto: EFE.

En unas declaraciones para France Football, revista encargada de entregar el galardón, Mbappé se despachó con el mensaje que suma aún más incertidumbre a su futuro deportivo y el cual, según otros medios como RCM Sports, ya habría generado malestar en al menos seis figuras del plantel parisino.

Las palabras del delantero se produjeron con motivo de la designación al mejor jugador francés de la temporada, título que otorga France Football y L’Equipe y el cual se llevó el astro del PSG. “¿Razones para creer que es mi última temporada en la Ligue 1?”, fue la pregunta en la Kylian deja la puerta abierta a una salida.

“Es muy simple: soy un competidor, cuando juego, es para ganar. Y da igual con quién juegue, da igual la camiseta que lleve, da igual dónde juegue, da igual el año, nunca me conformo, solo quiero ganar, nunca estaré satisfecho. Quiero ganar la Champions. Me voy de vacaciones, hago un reset, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen”, reconoció.

Kylian Mbappé declara a la prensa desde Camerún. Foto: EFE/EPA/STRINGER.

Balón de Oro

“Jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide, un club que divide. Entonces, por supuesto, atrae chismes, pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo”, mencionó.

Aunque posteriormente, Mbappé trataría de matizar un poco su declaración asegurando que como jugador nunca está conforme. “Siempre estoy insatisfecho, así que nunca estoy impresionado con lo que hago. Ya es una primera clave para entenderme a mí mismo porque todo lo que hago, me digo a mí mismo que lo puedo volver a hacer y mejor”.

“Tengo esta hambre de ganar. No quiero estar en un equipo solo para participar. Por eso a veces la gente piensa que soy arrogante. Tampoco le tengo miedo al fracaso, es parte de la carrera de un futbolista. Pero tengo la profunda convicción de que nací para ganar y quiero mostrárselo a todos”, agregó.

Kylian Mbappé visitando por primera vez el país natal de su padre. Foto: DANIEL BELOUMOU OLOMO/AFP via Getty Images.

La novela Mbappé volvió a resurgir cuando se conoció una carta en la que expresa su deseo de no renovar su contrato con el PSG después de 2024. Hace algunos días, durante la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador, el presidente de la institución, Nasser Al-Khelaifi, le abrió la puerta públicamente dándole un plazo de dos semanas para extender su vínculo o marcharse traspasado.

Sigue leyendo:

· Se desata la euforia con la sorpresiva visita de Kylian Mbappé a Camerún, país natal de su padre

· Encuentro entre Kim Kardashian y Kylian Mbappé en Miami se hace viral en las redes sociales

· “No podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo”: presidente del PSG habló sobre la posible salida de Kylian Mbappé

**