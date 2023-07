Vanessa Guzmán presume su cuerpo de fisicoculturista en atrevido microbikini y recibe críticas

Vanessa Guzmán sorprendió a miles de personas en una de sus más recientes publicaciones en Instagram. En esta vez, la reconocida actriz lució un bikini muy chiquito que resaltó la figura musculosa que ha conseguido tras ingresar al mundo del fisicoculturismo.

Con el paso del tiempo, Vanessa ha experimentado cambios increíbles que la han llevado de las telenovelas a ser una figura del fitness que se ha convertido en ejemplo de constancia y disciplina para muchos que están en ese mundo.

En la publicación que realizó de dos fotos, luce un microbikini en tonalidades moradas que realzan su cuerpo musculoso que, deja muy claro que no tiene ni un gramo de grasa localizada en su escultural figura.

El carrusel de imágenes ha hecho reaccionar a más de 51 mil usuarios de la red social de la camarita que le dieron ‘like’.

Algunos famosos reaccionaron dejándole comentarios. Entre las reacciones resaltan las de Maribel Guardia quien le escribió: “¡Wow, espectacular!”; mientras que la cantante Ana Bárbara le dijo: “¡Eso, comadre!”.

Sin embargo, en la publicación se logran leer diversas opiniones, algunos aplauden su cambio físico y otros han expresado su desacuerdo en la figura que tiene ahora Vanessa Guzmán.

“Perdón, pero no me gusta como se ve, pero es su cuerpo y hace lo que quiera con él”; “Para mí eso no es belleza”; “Y después de haber estado tan hermosa, en fin, cada quien hace de su cuerpo lo que quiera”; “Oye la gente dirá lo que quiera….!! Pero no cualquiera tiene ese cuerpo felicidades ..! Sigue así porque sigues siendo guapa”; “Ese físico no se consigue tan fácil, yo estoy por primera vez para competencia, muchos me dicen que ya estoy grande, pero estoy en el proceso”; “La neta ese cuerpo no le queda a una mujer! Bueno esa es mi opinión”; “Que puede decir una envidiosa?.. vean los comentarios, la que no mueve ni un frijol crítica a la que sí hace ejercicio” y “Espectacular. Excelente trabajo que los que conocen este mundo saben que representa disciplina, sacrifios y persistir”, se logra leer en los más de novecientos comentarios.

Primero Miss, luego actriz y ahora fisicoculturista

Guzmán ganó el ‘Nuestra Belleza México’ en 1995, por lo que en 1996 representó a su país en el ‘Miss Universo’, luego de eso saltó a la pantalla chica en telenovelas como: ‘Camila’, ‘Amigos x Siempre’, ‘Carita del ángel’, ‘Alborada’, ‘Amor mío’, ‘Soltero con hijas’, entre otras.

Sin embargo, Vanessa decidió incursionar en otra cosa y ponerse una meta física para lograr lo ingresar en el mundo del fisicoculturismo.

Empeño, dedicación y disciplina en sus entrenamientos y alimentación han dejado como resultado la figura que ahora goza la talentosa artista.

Su trayectoria como fisicoculturista ya ha sido reconocida en diversas competiciones, también por expertos y fanáticos que le admiran la constancia que tiene y sus evidentes resultados físicos.

