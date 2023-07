Billie Eilish anuncia su nuevo sencillo “What was I made for”, de la película “Barbie”

Billie Eilish hizo uso de su cuenta de Instagram para informar a sus fans que está listo su nuevo sencillo. Se trata de la canción “What was I made for”, que formará parte del soundtrack de la esperada película “Barbie”, en el que también aparecen artistas como Lizzo, Gayle y Ava Max.

La cantante publicó la portada del sencillo y escribió un mensaje dando detalles acerca del tema, que al parecer será una balada compuesta por Eilish junto con su hermano Finneas: “AHHHHHHHHHHHHHH!!! 🧸🎀🩰💗 “What Was I Made For?” sale el 13 de julio a las 7AM PT. !!!!!!!! 🙈🥰 Hicimos esta canción para Barbie y significa muchísimo para mí. Esta película va a cambiar nuestras vidas y espero que la canción también. Prepárense para sollozar”. 💐👀🌸🥹🫧💞

“What was I made for” será el cuarto sencillo del soundtrack de “Barbie”, después de los exitosos temas “Dance the night” de Dua Lipa, “Watati” de Karol G y “Barbie world” de Nicki Minaj, Ice Spice & Aqua. A lo largo de su carrera Billie Eilish ha grabado varias canciones para películas, como “No time to die” (para una cinta de James Bond) y “Nobody like U” (para el filme “Turning red”). La cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling se estrenará en Estados Unidos el 21 de julio.

