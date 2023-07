Dmitry Bivol se olvida de Canelo Álvarez y podría pelear con Anthony Yarde en octubre

Luego de quedar totalmente descartada la posible revancha con Canelo Álvarez, Dmitry Bivol ahora está en proceso de negociaciones para concretar una pelea frente a Anthony Yarde en octubre donde pondría en juego su cinturón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En una entrevista con Boxing News, Eddie Hearn, promotor de Bivol, comentó que le harán una propuesta a Yarde después que Dan Azeez rechazara una oferta para enfrentarse con el ruso. Asimismo, el británico reveló que el verdugo de Canelo Álvarez tiene una lesión, pero aseguró que estará listo en octubre.

“Le hicimos una oferta a Dan Azeez y decidió no aceptarla. Vamos a hacerle una oferta a Anthony Yarde y Queensberry por esa pelea. Me gusta la pelea, ya veremos. No se lo ofrecieron al (promotor) Ben Shalom. Frank Smith tuvo media docena de conversaciones con Dan Azeez y le hizo ofertas para esa pelea. Es agente libre (…) Si no es un agente libre, creo que tendríamos una pelea legal, pero él no quería tomar esa pelea. Así que se lo ofreceremos a Anthony Yarde”, dijo.

Anthony Yarde perdió en su última presentación sobre el ring ante Artur Beterbiev. Foto: Christopher Lee/Getty Images.

“Va a pelear en octubre. Ha tenido una lesión. Les dije a los chicos el otro día. Ustedes piensan que simplemente no está peleando. Ha tenido una lesión. Estará listo para octubre”, señaló.

Cabe destacar que tanto Anthony Yarde como Dan Azeez surgieron como opciones para el ruso luego de que Canelo Álvarez, quien antes de defender sus títulos frente a John Ryder aseguró que buscaría la revancha con Dmitry Bivol en septiembre en las 175 libras, prefirió una pelea con Jermell Charlo. El monarca de peso semipesado de la AMB no quiso que el combate se realizara en su categoría y le propuso al mexicano pelear en las 168 libras por su campeonato indiscutido, pero al no llegar a un acuerdo las negociaciones se enfriaron.

Ahora el ruso tiene en la mira a Yarde y una posible pelea de unificación a futuro con Artur Beterbiev, duelo que podría no ser una opción porque el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no está sancionando pelea donde participen rusos por la guerra en Ucrania.

Dmitry Bivol, de 32 años, es monarca de las 175 libras de la AMB y se mantiene invicto en el deporte después de 21 peleas, 11 de ellas por la vía rápida. Por su parte, Anthony Yarde, de 31 años, viene de perder con Artur Beterbiev en enero por nocaut en el octavo asalto. El británico cuenta con marca de 23 victorias y tres derrotas.

Sigue leyendo:

· Dmitry Bivol podría pelear con estos dos rivales británicos tras descartar a Canelo Álvarez y Artur Beterbiev

· Mánager de Dmitry Bivol dice que Canelo Álvarez utilizó la revancha como fachada para engañar a los fanáticos

· Dmitry Bivol cuestiona las tácticas que utiliza Canelo Álvarez para promover sus peleas