José Eduardo Derbez se abre con Aislinn Derbez y asegura que suele huir de sus problemas

José Eduardo Derbez fue invitado por su hermana Aislinn Derbez a formar parte de su podcast ‘La Magia del Caos’, en donde el actor fue muy honesto con algunos temas de su vida, entre ellos la forma en la que aborda la tensión y los problemas tanto laborales como personales.

Todo comenzó en el momento en el que ella habló sobre el impacto positivo que ha tenido en su vida tomar terapia psicológica, lo que llevó a que él le preguntara por qué la relación que tiene con sus amigos y la que tiene con su familia es distinta, a lo que ella respondió que tenía que ver con la presión que ejerce su padre Eugenio Derbez.

“¿Sabes qué sí me pasa? Yo sí te voy a confesar que sí me tenso en la familia. Hay mucha presión de parte de nuestro padre, ¿estás de acuerdo? A ti, no sé cómo le haces pero se te resbala, entonces esa tensión que se creó desde que éramos chiquitos es una tensión que como que permea”, le comentó Aislinn.

Fue en ese momento cuando José Eduardo Derbez le mencionó que le llamaba la atención que cuando su padre les dice algo a ella y a Vadhir, ellos se ponen tensos y eso hace que el problema dure más tiempo, mientras que él prefiere irse y cuando regresa ya está todo bien.

Por otra parte, él reveló que esa actitud positiva que tiene es en gran parte porque no le gusta enfrentar los problemas. “Soy mucho de huir del conflicto de cualquier cosa, ya sea trabajo, en el amor, con amigos, con mi familia. Con mi papá si hay tensión yo me alejo, se me resbala. Con mi mamá no me pasa igual, como estuve más tiempo con ella desde chiquito como que sí me afecta un poco más, pero tampoco dejo que se me note”, comentó el actor.

Además, José Eduardo reveló que no ha pensado en tomar terapia, pues considera que no son lo suyo, aunque sí sabe que ayudan. “Yo no soy de terapias, yo no soy de psiquiatras, aunque sé que son buenísimas y que sé que ayudan mucho… fui con una hace tiempo, no está mal, siempre y cuando no lo veas tampoco como vicio, cualquier cosa que te ayude o te solucione la vida no lo sueltas”, explicó.

