Luis Fernando Tena se despide de la Copa Oro con Guatemala, pero advierte de cara a las eliminatorias: “Vamos a ser dignos contendientes”

🤳 Relive the intense match between @fedefut_oficial 🇬🇹 and @jff_football 🇯🇲 in the 2023 #GoldCup Quarterfinals with this highlight reel! ⚽🎞️



🗒️ For the recap go to https://t.co/ggkEjC9aGC 👈 pic.twitter.com/LBIUN82gz5