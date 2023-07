Padre se ahogó al intentar salvar a sus hijas de ser arrastradas por las aguas de un estanque en Maine

El Servicio de Vigilancia de Maine informó que un padre se ahogó cuando intentaba salvar a sus hijas de un estanque en Maine el sábado.

Henry Brooks, de 46 años, estaba en Seven Tree Pond en el pueblo de Union con su familia alrededor de las 4:30 pm del sábado viendo a sus hijas, de 12 y 13 años, nadar en el agua.

Cuando una de la niñas cayó al agua profunda donde el río entra en el estanque, su hermana trató de rescatarla pero ella también cayó al agua.

Ambas niñas fueron arrastradas por las corrientes a una parte aún más profunda del estanque, dijo el Servicio de Vigilancia de Maine según NBC News.

Brooks saltó al agua para tratar de rescatar a sus hijas, mientras que su hijo de 27 años también saltó con un chaleco salvavidas.

“El hijo pudo nadar hacia sus hermanas y llevarlas de regreso a un lugar seguro en un muelle cercano, pero cuando miró hacia atrás en busca de su padre, no pudo encontrarlo“, dijo el servicio de vigilancia en un comunicado.

Los guardianes junto con Union Fire and Rescue y la Oficina del Sheriff del condado de Knox respondieron a la escena para buscar en el estanque a pie y en bote, pero no pudieron encontrar a Brooks.

Más tarde, tres buzos del servicio fueron llamados al estanque y encontraron a Brooks alrededor de las 7:30 pm, según el servicio de alcaide.

Brooks fue llevado a una funeraria en Waldoboro y sus hijos fueron llevados a un centro médico local donde permanecieron en observación el sábado por la noche.

Hasta el momento se desconoce el estado de sus hijas.

Hombre se ahogó en Pensilvania

A principios de julio, las autoridades informaron que otro hombre se ahogó después de rescatar a dos niños que se metieron en problemas mientras nadaban en un parque estatal del este de Pensilvania.

La oficina forense del condado de Bucks confirmó que Marvin Alexan Fernandez Chicas, de 37 años, “desapareció en el agua” después de rescatar a los niños que nadaban en el Parque Estatal Nockamixon el jueves 29 de junio por la noche, de acuerdo con AP.

La causa de su muerte había sido confirmada como ahogamiento luego de una autopsia y la forma de muerte parecía ser accidental.

El jefe de bomberos Harry Grim del municipio de Haycock, quien señaló que unos 10 buzos participaron en la búsqueda, dijo que muchas partes del lago Nockamixon de 1450 acres son engañosas y peligrosas, por lo que está prohibido nadar en el lugar.

“Desafortunadamente, las personas no siguen las reglas, y la triste realidad es que no es una pendiente suave y gradual bajo el agua, y se adentran en un área profunda, toman un trago de agua y, lamentablemente, mueren. No debería suceder, pero sucede”, dijo Grim.

