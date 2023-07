¿Qué piensa Linda Yaccarino sobre Threads? Esto dijo la CEO de Twitter

Linda Yaccarino, CEO de Twitter, ha compartido su perspectiva sobre Threads, la nueva red social lanzada por Meta en competencia directa con la red social propiedad del multimillonario Elon Musk. En sus comentarios, Yaccarino destacó la importancia de la voz de todos en Twitter, resaltando que en esta plataforma cada individuo puede ser auténtico y participar en conversaciones significativas. On Twitter, everyone's voice matters.



Whether you’re here to watch history unfold, discover REAL-TIME information all over the world, share your opinions, or learn about others — on Twitter YOU can be real.



YOU built the Twitter community. 🙏👏 And that's irreplaceable. This… — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 6, 2023

Según Yaccarino: “En Twitter, la voz de todos es importante. Ya sea que esté aquí para ver cómo se desarrolla la historia, descubrir información en tiempo real en todo el mundo, compartir sus opiniones o aprender sobre los demás, en Twitter usted puede ser real”.

La CEO de Twitter también hizo hincapié en la singularidad de la comunidad de Twitter, afirmando que aunque puedan imitarla, nunca podrán duplicarla. Yaccarino subrayó la importancia de esta comunidad diversa y vibrante que se ha formado en Twitter a lo largo de los años. Su declaración refleja la confianza en la identidad y el valor distintivo de Twitter como plataforma de conversación global: “Somos imitados con frecuencia, pero la comunidad de Twitter nunca podrá ser duplicada“.

Por otro lado, Elon Musk, el dueño de Twitter, también ha expresado su descontento con Threads, argumentando que la nueva red social de Mark Zuckerberg está diseñada para recopilar la mayor cantidad posible de datos de los usuarios, los cuales luego podrían ser aprovechados por Meta según su conveniencia. Musk ha planteado preocupaciones sobre la privacidad y el uso de datos personales por parte de la empresa de Zuckerberg.

Estas opiniones contrastantes entre los líderes de Twitter y Meta reflejan la intensa competencia y los diferentes enfoques que las dos plataformas adoptan en cuanto a la importancia de la privacidad y la participación de la comunidad en las redes sociales. A medida que Threads y Twitter continúan evolucionando, será interesante observar cómo se desarrolla esta competencia y cómo afecta a la dinámica de las redes sociales en general.

Posible demanda

Además de sus preocupaciones sobre la recopilación de datos, Elon Musk, dueño de Twitter, ha llevado sus críticas hacia Meta un paso más allá al sugerir la posibilidad de emprender acciones legales. Musk ha planteado la idea de demandar a Meta por haber copiado funciones clave de Twitter, considerando que esta acción se acerca peligrosamente a lo ilegal.

El multimillonario empresario ha expresado su descontento ante lo que él percibe como una imitación directa de las características distintivas de Twitter por parte de Meta en su nueva red social, Threads. Musk ha argumentado que esta imitación no solo es perjudicial para la competencia justa, sino que también puede infringir los derechos de propiedad intelectual de Twitter.

