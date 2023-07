Una mujer murió y más de 13,000 personas se quedaron sin electricidad tras inundaciones en Nueva York

Las autoridades informaron que una mujer murió la noche del domingo cuando trataba de salir de su casa anegada por las inundaciones que se han registrado en el estado de Nueva York.

El diario The New York Post asegura que hay además varias personas desaparecidas esta mañana, pero este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

La peor parte se la llevó el condado de Orange, a orillas del río Hudson y al norte de la ciudad de Nueva York, donde las lluvias llegaron a sumar 8 pulgadas (20 centímetros) en algunos lugares y dejaron a 13.000 personas sin luz, lo que llevó a la gobernadora Kathy Hochul a declarar el estado de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York emitió una rara emergencia de inundación repentina para la parte baja del valle de Hudson, solo la segunda vez que se emite una alerta de este tipo registrada.

Una mujer acompañada de un perro, identificada el lunes como Pamela Nugent, de 43 años, de Fort Montgomery, trataba de evacuar su propia casa totalmente rodeada por las aguas cuando fue llevada por la corriente y a estas horas buscan su cuerpo.

El resto de su familia y también el perro pudieron salvarse mientras la casa entera desaparecía arrancada de sus cimientos.

En el vecino condado de Rockland, las autoridades se movilizaron para rescatar a seis excursionistas y decenas de conductores atrapados en las intensas lluvias, que además destrozaron abundantes tramos de carretera en varios condados donde hoy se ha cortado el tráfico.

Los daños provocados por las lluvias y los deslizamientos se calculan en millones de dólares, aunque es pronto para establecer un balance exacto.

También algunas líneas de tren que unen la ciudad de Nueva York con el valle del Hudson han sido suspendidas después de que las lluvias dejaran inservibles las vías en varios lugares, como los accesos a la famosa academia militar de West Point, que han quedado cortados en varios lugares.

Sin embargo, la ciudad de Nueva York no resultó en esta ocasión especialmente afectada, aun cuando las lluvias fueron intensas durante varias horas de la tarde del domingo.

En Pensilvania, se registraron más de medio pie de lluvia en algunas áreas. Reading marcó su día de julio más lluvioso registrado el domingo con 5,35 pulgadas de lluvia registradas.

Noroeste bajo alerta

Hasta 14 millones de personas están bajo alertas de inundación el lunes en partes del noreste y Nueva Inglaterra, incluido Hartford, Connecticut; Burlington, Vermont; y Albany, Nueva York.

Existe un alto riesgo de inundaciones repentinas para Vermont y áreas a lo largo de la frontera del estado de Nueva York el lunes.

Se pronostica que un sistema de tormentas de movimiento lento con humedad tropical producirá una gran franja de 1 a 5 pulgadas de lluvia en Nueva Inglaterra, tanto como 8 a 12 pulgadas en algunos puntos, y se anticipa que traerá inundaciones y daños generalizados.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

· Autoridades creen que hombre murió por calor extremo en el Parque Nacional del Valle de la Muerte

· El 4 de julio se vivió el día más caluroso de la historia y se esperan peores temperaturas, según científicos

· Una excursionista murió en el Gran Cañón en una ola de calor extremo