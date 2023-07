Autoridades creen que hombre murió por calor extremo en el Parque Nacional del Valle de la Muerte

Autoridades informaron que el calor extremo parece haber causado la muerte de un hombre de California en el Parque Nacional del Valle de la Muerte el lunes por la mañana.

El Servicio de Parques Nacionales dijo en un comunicado que el cuerpo del hombre fue encontrado alrededor de las 10 a.m. por un trabajador de mantenimiento que vio un automóvil junto a la carretera con dos llantas ponchadas.

El sedán tenía dos llantas ponchadas pero no chocó. El aire acondicionado no funcionaba y la ventanilla del conductor estaba bajada, lo que sugiere que no funcionaba cuando el hombre conducía, según la agencia.

“La investigación inicial sugiere que una enfermedad relacionada con el calor pudo haber causado que el conductor se saliera de la carretera“, dijo el servicio de parques.

El hombre, cuyo nombre no fue revelado, fue identificado solo como una persona de 65 años del área de San Diego.

El Valle de la Muerte es uno de los lugares más calientes de la Tierra. El domingo se había registrado una temperatura alta de 126 grados, dijo el servicio de parques.

La temperatura más alta registrada en la Tierra fue en Furnace Creek en el Valle de la Muerte en 1913, a 134 grados, según el Archivo de Extremos Climáticos y Meteorológicos Mundiales de la Organización Meteorológica Mundial .

Un día antes de la muerte de este hombre también se confirmó el fallecimiento de una excursionista de 57 años en el Parque Nacional del Gran Cañón, luego de que las temperaturas superaran los 100 grados.

Los guardaparques recibieron una llamada sobre un excursionista en apuros a las 6:30 p. m. Sin embargo, no fue sino hasta la 1:00 am que la mujer fue encontrada muerta en un área remota del Gran Cañón, dijo el Servicio de Parques Nacionales en un comunicado.

La mujer, que no fue identificada, estaba en una caminata de 8 millas en el área de Tuweep de Arizona, que se describe como una región remota.

El calor puede ser mortal en las caminatas, y las condiciones relacionadas con el calor son la causa más común de muerte debido al clima en los EE. UU., de acuedo con la Agencia de Protección Ambiental y otros.

Un promedio de 702 personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el calor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El mes pasado, un niño de 14 años y su padrastro murieron mientras caminaban por el Parque Nacional Big Bend en Texas en un día en que las temperaturas eran de 119 grados.

