A diferencia de Christian Nodal, Ludwika Paleta asegura que no duele quitarse un tatuaje ¡Así va su tratamiento!

Se acuerdan que tras el anuncio de que iba a debutar como papá, el cantante mexicano Christian Nodal dio a conocer que se iba a quitar los tatuajes que tiene en la cara. Bueno, parece que hay una fiebre por quitarse los tatuajes, ya que la actriz mexicana Ludwika Paleta está haciendo lo mismo.

Nada más que a diferencia de Nodal, ella está quitando de su piel el que tiene en su antebrazo, y por eso dejó ver en redes sociales cómo va dicho proceso.

Pero lo que llamó la atención de los fans de ambos artistas, es que Ludwika señaló que a ella no le está causando dolor quitárselo a diferencia de lo que comentó Christian.

Pues Ludwika apuntó en sus historias de Instagram que el proceso no le estaba causando algún tipo de dolor.

La actriz polaco-mexicana publicó en su cuenta de Instagram algunas imágenes sobre su visita a una clínica para que comenzaran a borrarle un tatuaje que ya no desea tener más.

Fue por medio de sus historias de Instagram, donde Ludwika Paleta publicó un video en el que comparte con sus seguidores su visita con un profesional de la salud para deshacerse de un tatuaje que citaba la frase “Trust the universe”.

Dio a conocer la actriz de telenovelas como “Niña amada Mía” o “Amigas y rivales”, por medio de las redes sociales, y aprovechó para dar a conocer que este procedimiento no duele.

“Oigan, de verdad, de verdad, no duele, O sea, yo le pedí a George que me pusiera unos piquetitos, anestesia, xilocaína, son unos pequeñitos chiquititos que arden un segundo y el láser con el que te quitan los tatuajes no duele”

LUDWIKA PALETA