Plutarco Haza, ex esposo de Ludwika Paleta, confiesa que fue víctima de acoso: “fue humillante y terrible” | VIDEO

A pesar de que los temas de acoso sexual se han inclinado hacia las mujeres, no es un tema exclusivo de este género. Prueba de ello las recientes declaraciones del actor mexicano, Plutarco Haza, quien fuera esposo de Ludwika Paleta, confesó que fue víctima de acoso sexual de parte de un director.

Durante una charla con diversos medios de comunicación la ex pareja de Ludwika Paleta declaró que, a pesar de ser hombre, le cuesta mucho trabajo hablar de acoso sexual ya que hace algunos años fue víctima de este mal que cada vez aqueja más a la sociedad.

Incluso se sinceró y dio a conocer que esta situación lo dejó al borde del llanto, lo cual le lleva a sentir empatía con las presuntas víctimas de violencia sexual.

Antes de decidir hablar más del tema y dar detalles del tipo de acoso que vivió, Plutarco Haza recalcó que a él no le gustaría unirse a esta ola de las denuncias por este tipo de crímenes.

Ya que considera que este es un problema que aqueja mayormente a las mujeres y es a ellas a quienes se les debe de escuchar y apoyar.

Pese a ello, dejó en claro que él también ha vivido acoso sexual, siendo dos de las experiencias que más recuerda a lado de un director de casting y de un director de cine, de quienes prefirió reservarse la identidad, puntualizando que en ambas ocasiones logró salir ileso.

A pesar de haber tenido estas experiencias, el reconocido actor aclaró que él siempre supo que ese no era el camino y que el no acceder no limitaría su crecimiento artístico.

Respecto a los detalles del acoso sexual en el que se sintió más humillado, Haza señaló que el director que lo intimidó ya falleció, pero que al ser una persona a la que él admiraba mucho terminó muy dolido al darse cuenta de sus verdaderas intenciones.