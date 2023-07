André Pierre Gignac y su hijo se vuelven tendencia por entrenar juntos con Tigres de la UANL

Este martes André Pierre Gignac fue la sensación en Tigres de la UANL no solo por retornar a los entrenamientos tras presentar molestias físicas que lo apartaron de las primeras jornadas del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, sino por hacerlo en compañía de su hijo.

André Pierre Gignac Jr. estuvo en la práctica del primer equipo junto a su padre a pesar de que no es jugador de la institución, pues está inscrito en Foot Breizh Academie de Francia, club con el que se le vio entrenar a finales del mes de mayo.

A través de las redes sociales, la imagen se ha hecho viral por la carga emocional que conlleva ver a dos generaciones coincidir sobre el campo. Aunque se desconocen los motivos de la presencia de uno de los hijos del delantero francés, todo apunta a que Gignac Jr. estaría de vacaciones en México visitando a su padre y aprovechó la oportunidad para no perder su estado de forma.

¡LA DINASTÍA CONTINUA! 🐯



André -Pierre Gignac Jr estuvo en el entrenamiento de Tigres con su papá pic.twitter.com/AyZuqrShS2 — Analistas (@SomosAnalistas_) July 11, 2023

En plataformas como Twitter, los usuarios no dejaron pasar desapercibido este hecho y dejaron plasmados diversos comentarios al respecto. “Nepobaby”; “Ese chico ya tiene asegurado mínimo el debut en primera, aunque resulte más petardo que Antuna”.

El mayor de los descendientes del atacante francés no posee nacionalidad mexicana, sino francesa, ya que es hijo de Stéphanie Le Menarch, expareja del veterano jugador. Quien sí tiene sangre mexicana es Edén. Hace algunos meses, en una entrevista para Fox Sports, Gignac aseguró que con su hijo, México se estaría garantizado un delantero con calidad para el futuro.

“Yo esperaría para el 2034 (el Mundial), va a venir un atacante que se llama Edén Gignac y los va a ayudar mucho. Es mexicano, es mexicano y es zurdo”, comentó.

Cabe recordar que André Pierre Gignac se perdió las primeras dos jornadas del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX debido a un traumatismo en la cadera y el muslo izquierdo antes del debut ante Puebla. Sin embargo, este martes completó la sesión, pero no hay seguridad de que esté como titular para duelo contra Club León. Si no logra sumar minutos en la tercera fecha, su estreno se alargaría hasta el 26 de julio en Leagues Cup vs. Portland Timbers.

