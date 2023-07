Andy Ruiz responde a los ataques de Deontay Wilder: “El niño gordito está a punto de humillarte”

Tras las recientes declaraciones de Deontay Wilder donde lo acusa de ser un peleador gordo y no tomar decisiones por su cuenta, Andy Ruiz rompió el silencio y respondió a los ataques del excampeón estadounidense advirtiéndole que lo humillará en el ring si la ansiada pelea se concreta.

En unas videos publicados en las historias de su cuenta en Instagram, Ruiz llamó loco a Wilder y se cuestionó por qué le molestaba tanto a The Bronze Bomber la idea de que su padre velara por sus intereses económicos y tratara de cuidarlo.

“Deontay mald*** Wilder, estás loco, wow. Jod**, hombre, ¿por qué estás loco? ¿Solo porque mi papá está tratando de cuidarme? ¿Que quiere lo mejor para mí? ¿Tratando de conseguirme todo el dinero que pueda? Vamos, hombre, no hay razón para estar jodidam**** enojado por eso”, dijo.

“Hablando de que soy gordo, tengo brazos cortos, que soy rápido. Eso es lo que todo el mundo piensa. Eso es lo que todos dicen hasta que me encuentran dentro del ring. ¿Adivina qué? Este mald*** gordo, el niño gordito está a punto de humillarte. Vamos a conseguirlo bebé. Vamos”, agregó.

Cabe destacar que el padre de Andy Ruiz indicó que no han firmado el contrato enviado por Deontay Wilder porque la única forma para que se lleve a cabo el enfrentamiento es que la repartición de la bolsa sea 50-50, ya que no aceptarán el 70-30 que el excampeón estadounidense les está ofreciendo.

Luego, Wilder dijo que Ruiz no era nadie comparado con él, por lo que la petición del equipo del mexoamericano del 50-50 no era posible. Aseguró que la gente que iría a la posible pelea entre ambos solo querrá ver cómo lo noquea porque no es un peleador que venda o emocione.

“Andy no es nada comparado conmigo. No hay niveles (iguales para nada), punto. Ellos hablan de 50-50, pero no eres nada comparado conmigo, hermano. Tú fuiste campeón por un muy, muy corto periodo de tiempo. (…) Ahora, por otro lado, Andy, ¿qué estamos viendo de él? Un peleador bajo y gordo con manos pequeñas, lo que lo hace parecer rápido. Tiranosaurio Rex. Eso es todo. No vas a poner a nadie al borde de su asiento. Nadie se emociona. La única razón por la que alguien quiere ver esta pelea es porque quiere ver qué tan rápido lo noquearía”, afirmó en una entrevista con EsNews.

Deontay Wilder asegura que si Andy Ruiz no acepta la pelea su carrera se terminará. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Andy Ruiz, de 33 años, posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional. Por su parte, Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses.

Sigue leyendo:

· Deontay Wilder ataca a Andy Ruiz por querer bolsa de 50-50: “No eres nada comparado conmigo”

· Padre de Andy Ruiz responde a Deontay Wilder tras acusarlo de interferir en las negociaciones: “Quiere ofrecerle el 30%”

· “Tiene la mente de un niño y sus padres lo usan como esclavo”: Deontay Wilder echa pestes de Andy Ruiz