Bank of America deberá pagar $90 millones de dólares en multas por apertura de cuentas falsas y tarifas ilegales

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ordenó este martes a Bank of America pagar unos $90 millones de dólares en multas y más de $100 millones de dólares a los clientes afectados por la apertura de cuentas falsas, retención de las recompensas en tarjetas de crédito y altas tarifas.

El segundo banco más grande de Estados Unidos también deberá pagar $60 millones de dólares en multas según la Oficina del Contralor de la Moneda. El director de CFPB, Rohit Chopra señaló que “Bank of America retuvo indebidamente recompensas de tarjetas de crédito, duplicó las tarifas y abrió cuentas sin consentimiento”, dijo.

De acuerdo con el funcionario “estas prácticas son ilegales y socavan la confianza del cliente. El CFPB pondrá fin a estas prácticas en todo el sistema bancario”, mencionó Chopra. Se calcula que Bank of America tiene aproximadamente unos 68 millones de clientes, por lo tanto, lo realizado por la entidad bancaria se califica como violación a varias leyes de protección financiera del consumidor.

La CFPB detalló que por varios años Bank of America había perjudicado a muchos de sus clientes en múltiples líneas de productos y servicios, dijo al tiempo que mencionó que “Las revelaciones del banco no explicaban claramente qué múltiples tarifas podrían resultar de la misma transacción. Además, los clientes no tenían la capacidad de saber cuándo o si un comerciante volvería a enviar una transacción al banco para el pago y, por lo tanto, no podían evitar razonablemente la evaluación de múltiples tarifas por la misma transacción”, dijo.

De acuerdo con las investigaciones si una transacción se rechazaba la entidad bancaria cobraba a los clientes $35 dólares. Aunque, Bank of America expresó que habían reducido voluntariamente los cargos por sobregiro y eliminado todos los cargos por fondos insuficientes el año pasado. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor indicó que ilegalmente seguía reteniendo bonos de miles de clientes.

Esta no es la primera vez que Bank of America recibe multas por parte de los reguladores deberá pagar unos $250 millones de dólares en total.

