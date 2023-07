Club América recupera a Diego Valdés, pero no contó con Néstor Araujo debido a una infección respiratoria

El Club América tuvo su entrenamiento de cara a la Jornada 3 de la Liga MX, motivo por el cual se pudo ver el reintegro de Diego Valdés, elemento que no había sido parte de la convocatoria azulcrema debido a una lesión. Sin embargo, en el mismo entreno, no dijo presente Néstor Araujo, jugador que sufre de una infección respiratoria y que no lo dejó ser parte del entrenamiento.

Al menos así lo detalló Javier Rojas de TUDN, fuente que explicó como es que en la práctica del martes el chileno fue novedad para André Jardine, entrenador de la Águilas. Sin duda, esta fue la buena noticia, pues dejó atrás las molestias musculares y estomacales que lo marginó en los últimos días.

Diego Valdés, durante el partido de la jornada 1 del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, entre las Águilas del América y los Bravos de FC Juárez, celebrado en el estadio Azteca. Foto: Imago7

Pero en el otro lado de la moneda, aparece Néstor Araujo, defensa central, que se quedó fuera del entrenamiento debido a una infección en las vías respiratorias, motivo por el que fue una baja para el trabajo de este martes organizado por el Club América.

Como resultado, no se sabe si el defensor Araujo estará disponible para el próximo partido que disputará el conjunto americanista, aunque por parte de Diego Valdés, él si será tomado en cuenta para el partido del sábado en el Estadio Azteca ante Puebla.

Playera de Néstor Araujo con número por la campaña contra la violencia de género, durante el partido de vuelta de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, entre las Águilas del América y el Atlético San Luis, celebrado en el estadio Azteca. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo.

Este será una buena oportunidad para que el equipo encuentre la victoria, pues en el primer cotejo del Apertura 2023 América cayó 2-1 ante Bravos de Juárez, y en la segunda fecha vio como la Liga MX tomó la decisión de suspender su encuentro ante Querétaro motivado a la mala calidad del césped de La Corregidora, algo que le costó una sanción económica al equipo queretano.

Además, este encuentro ante la franja también le ayudará al equipo azulcrema a tomar ritmo competitivo de cara a la Leagues Cup 2023, competencia internacional en donde se enfrentará a St. Louis y Columbus Crew en Cincinnati y Columbus, respectivamente, en Estados Unidos.

Richard Sánchez y Diego Valdés, durante el partido de la jornada 1 del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, disputado entre las Águilas del América y los Bravos de FC Juárez, celebrado en el estadio Azteca. Foto: Imago7.

