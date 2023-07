Veljko Paunovic se rinde ante el canterano sensación de las Chivas de Guadalajara en el Apertura 2023

Yael Padilla sin duda alguna es un nombre interesante y digno de ver durante este Apertura 2023 de la Liga MX, pues solo ha jugado un puñado de minutos en las dos jornadas disputadas por las Chivas de Guadalajara y el canterano ha logrado anotar dos veces a lo largo del torneo mexicano.

Es por este motivo que Veljko Paunovic lanzó un mensaje lleno de elogios para el elemento que llegó hace tres meses desde el equipo Sub18 de las Chivas, y al cual debutó el pasado lunes y tras darle la victoria al rebaño, nuevamente le dio ingreso contra Atlético de San Luis y agitó las redes de nuevo.

Veljko Paunovic, entrenador de las Chivas de Guadalajara. Foto: Leopoldo Smith/Getty Images.

Foto: Getty Images

“Él lleva tiempo trabajando con nosotros, en una circunstancia donde lo subimos de las básicas, nos demostró que tiene nivel y un desparpajo tremendo, un talento fantástico. Me gusta tomarme tiempo con jóvenes de su edad, esto fue la temporada pasada”, explicó el entrenador de las Chivas sobre Padilla.

Más que aconsejar al jugador cómo asociarse o cómo jugar, lo que quiero es que se gane al vestuario, que se gane a los veteranos, a los capitanes, a sus compañeros de la edad también. Cuando esto lo consiga, hay un tremendo potencial“, agregó el estratega.

Yael Padilla en festejo de gol, durante el partido de la jornada 2 del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Atlético San Luis, celebrado en el estadio Akron. Foto: Imago7/Sandra Bautista.

Esto no es todo lo que ha dicho el entrenador, pues también habló sobre como las circunstancias también le ha ayudado, pues él y sus colaboradores no buscan el nombre del elemento, sino los rendimientos que tienen dentro de los entrenamientos y claro, en los encuentros de la Liga MX, algo que es fundamental para jugar, al menos lo dicho por Paunovic.

“Esta adaptación ha pasado y el trabajó los últimos tres meses con nosotros. Las circunstancias le han favorecido, el estaba listo. Lo que nos da… lo dije el otro día, nosotros no miramos el carnet del jugador, miramos que rendimiento nos da. Hoy hay dos situaciones (en el partido) que si no sabemos cuantos años tienen, diríamos que lleva 200 partidos o 100 partidos, porque tiene compostura, siempre sabe lo que quiere hacer, sabe dónde se ubican sus compañeros y cuando no es capaz por una circunstancia de juego, en una disputa, tiene una habilidad bárbara para escapar”, añadió.

“Tenemos un diamante en bruto bárbaro que nos falta por pulir. Lo principal es rodearlo de gente a la que le importa y no dejar que pierda la humildad. No tengo duda que en su entorno familiar le ayudarán a que eso no pase, porque es fundamental, este año y medio o dos será de humildad, ganas de aprender, ver videos, buscar alguien en el que se proyecte a sí mismo, un ídolo y por ahí hacer el camino. Hay potencial tremendo”, sentenció Veljko Paunovic los elogios para la nueva ‘joya’ de las Chivas.

Yael Padilla en festejo de gol, durante el partido de la jornada 2 del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Atlético San Luis, celebrado en el estadio Akron. Foto: Imago7/Sandra Bautista.

