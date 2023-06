Alan Pulido firmará precontrato con las Chivas de Guadalajara para el próximo Clausura 2024

La llegada de Alan Pulido a las Chivas de Guadalajara no será para este Apertura 2023 de la Liga MX, pero esto no tiene que quitarle la ilusión al equipo, pues pese a que Sporting Kansas City de la Major Lesague Soccer decidió no vender a su jugador en estos momentos, los rumores indican que llegará para el Clausura 2024.

Así lo deja saber la información de Erick López de TUDN. Según dicha fuente, el conjunto de Estados Unidos prefiere retenerlo tras el buen andar del goleador mexicano en la actual temporada. No obstante, esto no impide que en un futuro llegue a Chivas.

Alan Pulido está destacando con muchos goles en la MLS durante esta temporada con el Kansas City. Foto: Michael Reaves -Getty Images.

Foto: Getty Images

En la misma información, la fuente explica que cuando los tiempos permitan, Pulido firmará un precontrato que lo ligue con el Guadalajara, siendo así la forma en como el jugador azteca que hace vida en Estados Unidos se una al Rebaño Sagrado de cara al Clausura 2024.

Para lograr esto, el conjunto tapatío deberá esperar que el vínculo del delantero entre en el periodo de los seis meses para terminar su contrato con Sporting KC, posteriormente, el jugador podrá estampar su firma en un nuevo contrato, esta vez con Chivas.

Como resultado, Pulido tendrá una segunda etapa con el Rebaño Sagrado tras una primera participación exitosa en donde alzó el título de Liga MX, de Liga de Campeones de la Concacaf y la Copa MX.

Alan Pulido celebra un gol con Chivas en el 2019. Foto: ULISES RUIZ/AFP via Getty Images.

Foto: AFP / Getty Images

