Escándalo en Estados Unidos: despiden a entrenador de fútbol americano universitario por permitir abusos sexuales contra novatos

Un nuevo escándalo ha sacudido al fútbol americano universitario en Estados Unidos luego de que se conociera el despedido del entrenador Pat Fitzgerald del equipo de la Universidad Northwestern (Evanston, Illinois), al norte de Chicago, por supuestamente tolerar abusos sexuales y ritos de iniciación con maltratos.

A pesar de que esto fue una práctica sistemática durante más de una década, fue hace poco que se pudo conocer este caso gracias a un antiguo alumno de la casa de estudios. Tras una fase de investigación de dos semanas, se pudieron recopilar correos electrónicos y testimonios que habrían establecido el valor de responsabilidad de Fitzgerald. El coach se encontraba suspendido de empleo y sueldo mientras avanzan las averiguaciones, pero finalmente terminó cesado de su cargo y podría enfrentar también un proceso penal.

El entrenador en jefe de los Northwestern Wildcats, Pat Fitzgerald, habla con su equipo después del partido Aer Lingus College Football Classic 2022 entre Northwestern Wildcats y Nebraska Cornhuskers en el Estadio Aviva el 27 de agosto de 2022 en Dublín, Irlanda. Foto: Oisin Keniry/ Getty Images.

¿Qué descubrieron?

Al parecer y según una carta del presidente de Northwestern, las investigaciones describieron que el ahora exentrenador era responsable de “actos sexualizados degradantes, desnudez y participación forzada en clara violación de las políticas y valores de Northwestern”. Aunque aclaró que no hubo lesiones físicas contra estudiantes, también fue responsable de permitir rituales de iniciación, castigos para principiantes y duras penitencias por errores en las prácticas.

Uno de ellos consistía en mantener completamente desnudo y retener contra su voluntad al jugador afectado mientras un grupo de ocho a 10 estudiantes que portaban máscaras de la serie ‘La Purga’, “lo follaban en seco”. Otra de las habituales y denigrantes prácticas consistía obligar a desnudarse a los estudiantes de primer año para arrastrarlos por el suelo o lanzarlos por el aire utilizando bandas elásticas del gimnasio.

El lavado de autos

En esta novatada se forzaba a la persona a entrar desnudo en una de las duchas para ser rociado con una manguera de agua fría y a presión, luego de haber sido “frotado” por otros estudiantes. Las prácticas eran diversas y extensas.

La última que se pudo conocer tenía por nombre “El desafío Gatorade”. Aquí los afectados eran obligados a ingerir la mayor cantidad de líquido posible hasta que acabaran vomitando. Todos estos detalles los ofreció un exjugador al medio de la universidad llamado The Daily Northwestern. “Lo he visto con mis propios ojos, y es un comportamiento absolutamente atroz, vil e inhumano”, aunque no reveló su identidad y prefirió guardar el anonimato.

Pat Fitzgerald fue alumno y exjugador de esta universidad. Antes de ser coach principal, se desempeñó como asistente. Fue entrenador durante 17 años y su salida se originó tras descubrir que casi una docena de jugadores habían sido víctimas de estas prácticas. Los Wildcats, sobrenombre de Northwestern, juegan en el conocido Big Ten, en la división I de la NCAA.

El entrenador de fútbol de Northwestern, Pat Fitzgerald, lanza un primer lanzamiento ceremonial antes del partido entre los Cachorros de Chicago y los Rockies de Colorado en el Wrigley Field el 5 de junio de 2019 en Chicago, Illinois. Foto: Quinn Harris/Getty Images,

