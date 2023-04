Nadadora Riley Gaines fue agredida por un grupo de activistas transgénero y recibió apoyo de Caitlyn Jenner [Videos]

Mientras ofrecía un discurso en pro de los derechos femeninos en un salón de la Universidad de San Francisco, la nadadora Riley Gaines fue emboscada y agredida por un grupo de activistas transgénero. La atleta detalló que se vio en la necesidad de hacer una barricada y encerrarse en un salón del recinto estudiantil por horas luego de su discurso el pasado jueves.

Gaines se encontraba en el campus de la universidad para participar en un evento con estudiantes. Su alocución siguió la línea que ha defendido durante meses al pregonar que no se debe permitir a los atletas transgénero competir en torneos femeninos.

La nadadora criticó a la Asociación nacional de atletas colegiados (NCAA, por sus siglas en inglés) y a su colega transgénero Lia Thomas. Para Riley, los atletas transgénero tienen una ventaja sobre las mujeres biológicas, algo que considera injusto.

En el epílogo de su discurso ya se oían ruidos al exterior del salón. A su salida, fue emboscada y golpeada por los manifestantes ahí presentes, así lo confirmó en su cuenta de Twitter.

“Los prisioneros dirigen el asilo en SFSU… Un hombre me tendió una emboscada y me golpeó físicamente dos veces. Esta es una prueba de que las mujeres necesitan espacios protegidos sexualmente. Aun así, solo me asegura que estoy haciendo algo bien. Cuando te quieran callar, habla más fuerte”, escribió junto con video de 52 segundos qué alcanzó las nueve millones de visualizaciones y 2.5 de reproducciones.

The prisoners are running the asylum at SFSU…I was ambushed and physically hit twice by a man. This is proof that women need sex-protected spaces.



Still only further assures me I'm doing something right. When they want you silent, speak louder. 🗣️ pic.twitter.com/uJW3x9RERf — Riley Gaines (@Riley_Gaines_) April 7, 2023

Apoyo de Caitlyn Jenner

La celebridad y exdeportista transgénero Caitlyn Jenner reaccionó al video y mostró su apoyo a la nadadora. “¡Nunca echarse para atrás! ¡No rendirse nunca! ¡Estoy orando por ti! ¡Espero que el Foro Independiente de Mujeres (IWF, por sus siglas en inglés) te esté brindando seguridad! ¡Eres más que valiente y un tesoro estadounidense!”, escribió en respuesta al tuit de Gaines.

Never back down! Never give up! I am praying for you! I hope @IWF is providing you security! You are beyond brave and an American treasure!— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 7, 2023

En otro tuit, Jenner explicó los hombres biológicos no deberían ocupar este tipo de espacios. “Las compuertas están abiertas para el abuso y mal uso de esto. ¡Ningún varón biológico debería ocupar los lugares bien merecidos y duramente ganados de las mujeres atletas!”. UNREAL!! The floodgates are open for the abuse and misuse of this. No biological males should be taking the hard earned and hard fought, WELL DESERVED places of women athletes! https://t.co/gU3w4Fv1xL— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 7, 2023

Golden Gate Xpress, un medio digital manejado por los estudiantes, informó que se necesitó de la intervención policial y Gaines tuvo que permanecer al menos tres horas encerrada en un aula. Fue antes de la medianoche cuando la atleta pudo salir de la Universidad. Riley Gaines has been escorted out of the event into a side hallway in the HSS Building. Students were following through “trans women are women” 8:31 p.m pic.twitter.com/rGaTvrje17— Golden Gate Xpress (@GGXnews) April 7, 2023

El hecho fue confirmado la Universidad Estatal de San Francisco y su departamento de policía a través de comunicado al medio TMZ Sports, en el que también precisaron qué se encuentran investigando lo sucedido.

