Regis Prograis responde al reto de Ryan García: “Me encanta esta pelea”

Luego de ser retado por Ryan García en redes sociales, Regis Prograis expresó que le encanta la idea de enfrentar a continuación al californiano por el título de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Me encanta la pelea conmigo y Ryan. Lo eliminó (el tuit donde lo retaba), no sé de qué se trata, pero me encanta la pelea entre Ryan y yo, hermano, dijo que lo gritara, me he estado manteniendo alejado de Internet en este momento, pero ya veo cosas. Todo el mundo me está llamando, así que soy un producto de moda en este momento, ya veremos”, dijo en una entrevista con ESNews.

Cabe destacar que Regis Prograis viene de una actuación no muy convincente donde venció al puertorriqueño Danielito Zorrilla por decisión dividida en su primera defensa del título que se realizó el pasado mes de junio en el Smoothie King Center de Nueva Orleans. Después de ganar, el CMB ordenó que debía exponer su cinturón ante Sandor Martín o en su defecto contra Devin Haney.

Ryan García está buscando un oponente para hacer su debut en la categoría de las 140 libras. Foto: John McCoy/Getty Images.

Eddie Hearn informó que le enviaron una oferta a Haney, campeón indiscutido de peso ligero, para realizar el combate con Prograis, ya que el promotor no quiere la pelea con Martín. Por ello, a pesar del interés de ambos, esta orden del CMB pondría en pausa la posible pelea con García que espera debutar en la nueva categoría en octubre.

“Me encanta esa pelea (con Devin) también. Lo único de eso, tienes que pagarme, eso es todo. Me encanta la pelea, pero soy el campeón y me tienes que pagar. No sé cuánto puedo decir, pero hasta ahora no están hablando de lo que estoy hablando. Esa es una gran pelea, tienes que pagar por eso”, señaló Prograis.

Regis Prograis es el campeón de peso superligero del CMB y cuenta con una marca de 29 triunfos (24 por la vía rápida) y un revés. En cambio, Ryan García, de 24 años, subió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte ante Gervonta Davis el pasado mes de abril. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

