Óscar de la Hoya aplaude decisión de Ryan García de elegir a Derrick James como su entrenador: “Necesita autoridad”

Tras perder su invicto con Gervonta Davis, Ryan García tomó la decisión de despedir a Joe Goossen y poco tiempo después confirmó a Derrick James como su nuevo entrenador. Esta decisión de King Ry fue aplaudida por el promotor de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya.

En una entrevista con Fight Hub TV, De la Hoya indicó que García necesita una figura de autoridad que le diga lo que tiene que hacer y sabe que James es ese tipo de entrenador, por lo que se alegra de que lo tenga a su lado.

“Desde mi experiencia, él (García) necesita autoridad, necesita militares, necesita a alguien que le diga qué hacer y que no tenga miedo. Yo también tenía eso. El entrenador que más respetaba, el entrenador que me sacaba de la cama a las 4:30 de la mañana cuando no quería levantarme, era Floyd Mayweather Sr. Literalmente tiraría un balde de mal**** agua sobre mi cabeza para que pudiera despertarme, pero eso es lo que necesitaba”, dijo.

Derrick James entrena a los campeones Errol Spence Jr., Anthony Joshua y Jermell Charlo. Foto: James Chance/Getty Images.

“Entonces, si su nuevo entrenador va a ser esa autoridad para Ryan, creo que Ryan es una esponja, quiere aprender. Así que me alegro de que tenga a Derrick como su entrenador, porque sé que estará allí haciendo restallar el látigo”, agregó.

Cabe destacar que después de su ruptura con Eddy Reynoso y el Canelo Team en 2022, Joe Goossen fue el encargado de preparar a Ryan García para sus peleas con Emmanuel Tagoe, Javier Fortuna y Gervonta Davis. Ahora, el mexoamericano comenzará un nuevo camino de la mano de James y desde ya se encuentran entrenando para su regreso al ring en octubre en las 140 libras, aunque se desconoce con qué rival.

El californiano había retado al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Rolando ‘Rolly’ Romero, Isaac ‘Pitbull’ Cruz y Teófimo López como posibles opciones para hacer su debut, pero los dos primeros tienen peleas programadas y el último se retiró del boxeo. Asimismo, King Ry llamó a Regis Prograis, pero según Eddie Hearn, el monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) podría medir fuerzas con Devin Haney.

Ryan García, de 24 años, subió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte ante Gervonta Davis el pasado mes de abril. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

Sigue leyendo:

. Ryan García lanza reto al campeón Regis Prograis con la vista puesta en su debut en las 140 libras

. Pitbull Cruz quiere ver si Giovanni Cabrera “va a ser cabr**” como su apodo en la pelea y le lanza a Ryan García

. Luego de caer ante Gervonta Davis y tras la separación de Eddy Reynoso, ¿qué le deparará el futuro a Ryan García?