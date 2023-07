Rihanna presume su embarazo y modela un conjunto de lencería

Este verano Rihanna dará a luz a su segundo hijo, pero el embarazo no ha impedido que continúe con sus actividades como empresaria de su marca de lencería Savage x Fenty. Ahora ella sacó su faceta de modelo y publicó en Instagram unas fotografías en las que luce espectacular mientras usa un conjunto de lencería en color rosa; en tan sólo unas horas las imágenes obtuvieron más de ocho millones de likes.

La cantante cuenta con más de 150 millones de seguidores en esa red social, y a todos ellos complació con otra colección de imágenes que la muestran junto a una fotocopiadora y con hojas volando, mientras ella posa muy sexy al usar ropa interior de color negro. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Aunque el álbum que Rihanna prometió a sus fans desde el año pasado no ha salido a la venta, ella sigue siendo muy popular en las plataformas de streaming con sus anteriores éxitos. Hace algunos días ella presumió en Instagram que se convirtió en la primera artista femenina en tener 10 canciones en Spotify con más de mil millones de descargas cada una; éstas son “Diamonds”, “We found love”, “Umbrella”, “Work”, “Love the way you lie”, “Stay”, “Love on the brain”, “This is what you came for”, “Needed me” y “Four five seconds”. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

