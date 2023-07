Toda tu información médica podría estar a la venta en Internet por este motivo

Se ha producido un hackeo masivo en los servidores de HCA Healthcare, lo que significa que tu información personal podría estar disponible para millones de personas en Internet. HCA Healthcare, una de las principales empresas de Estados Unidos, ha admitido que se ha producido una violación de seguridad. En un comunicado, han advertido a los pacientes que su información personal, incluyendo su nombre completo, ciudad, y detalles sobre su última visita al médico, ha sido comprometida.

Aunque las acciones de HCA Healthcare cerraron al alza en un 1,4% el lunes, la empresa ha confirmado que la información personal de los pacientes ha sido robada y está siendo vendida en un foro de violaciones de datos desde principios de esta semana.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la divulgación de datos clínicos. Sin embargo, DataBreaches.net informó que un grupo de hackers no identificado les proporcionó un conjunto de datos de muestra sobre la evaluación de cáncer de pulmón de un paciente, lo que contradice la afirmación de HCA Healthcare de que no se ha violado información médica material o protegida.

El hackeo afecta a pacientes en casi veinte estados, incluyendo a aquellos que reciben atención en instalaciones de HCA Healthcare en Florida y Texas. La venta de los datos robados fue destacada en Twitter por Brett Callow, un analista de Emsisoft con sede en Nueva Zelanda.

“Esto podría ser una de las mayores violaciones relacionadas con la atención médica del año y una de las más grandes de todos los tiempos. Dicho esto, a pesar de afectar a millones de personas, es posible que no sea tan perjudicial como otras violaciones, ya que, según la declaración de HCA, no parece haber afectado a los diagnósticos u otra información médica”, dijo Callow a CNBC.

Aunque esta violación de datos podría ser una de las mayores relacionadas con la atención médica este año y de todos los tiempos, según lo mencionado por Callow a CNBC, es posible que no sea tan perjudicial como otras, ya que la declaración de HCA Healthcare indica que no se ha visto afectada la información de diagnósticos u otros datos médicos.

Sin embargo, el hacker afirma tener “correos electrónicos con diagnósticos de salud que corresponden a un identificador de cliente”, según mencionó Callow.

Las violaciones de datos de pacientes no son infrecuentes, pero pueden variar en su alcance y efecto. En el caso de la violación de HCA Healthcare, aparentemente no se han visto comprometidos registros médicos críticos. La compañía aseguró que los datos comprometidos provienen de una “ubicación externa de almacenamiento utilizada exclusivamente para automatizar el formato de los mensajes de correo electrónico”.

