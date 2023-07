Elizabeth Gutiérrez posa recostada boca abajo y modela un vestido color nude

En sus recientes posts de Instagram Elizabeth Gutiérrez ha dado rienda suelta a su faceta de modelo, y ahora subió la temperatura al posar recostada boca abajo sobre un sillón, mientras usa un ajustado vestido de color nude que resaltó sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez 🪬 (@gutierrezelizabeth_)

La actriz de 44 años lució espectacular al usar un top corto y una falda en color negro con aberturas que dejó al descubierto sus caderas, revelando que no llevaba ropa interior. Ella tan sólo escribió junto a la imagen la palabra “Perdón”. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez 🪬 (@gutierrezelizabeth_)

Elizabeth ha regresado como conductora en la nueva temporada del programa de televisión “Ojos de mujer”, y aprovecha los minutos previos a las grabaciones para tomarse fotos que posteriormente publica en Instagram. Como ejemplo está una que la muestra usando un minivestido azul con aberturas, y que acompañó con el texto: “Encuentra algo que te apasione y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida!!” View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez 🪬 (@gutierrezelizabeth_)

Sigue leyendo: