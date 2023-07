En bikini negro Elizabeth Gutiérrez se pasea junto a la piscina y comparte un mensaje

En los últimos días Elizabeth Gutiérrez ha estado publicando en su cuenta de Instagram diversos mensajes que podrían reflejar una nueva etapa en su vida, sin una pareja. Ahora, a través de sus historias de esa red social ella compartió un video que la muestra junto a una piscina, despojándose de una blusa blanca para lucirse en minibikini negro. El texto que escribió en su publicación fue: “Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol. De tanto sumar, pierdes la cuenta. Porque uno y uno, no siempre son dos”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otro clip la actriz mexicana se mostró en el gimnasio, usando un ajustado enterizo negro mientras mueve sus caderas al sostener un disco con peso, para después colocarlo en su cabeza. Ella incluyó el tema de Shania Twain “Man! I feel like a woman!” como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by elizabeth_gutierrez_bulgaria (@elizabethgutierrez_bulgaria)

Elizabeth obtuvo más de 55,000 likes por una fotografía en la que posa junto a su hijo Christopher Alexander, quien a sus 17 años ya está comenzando a tener fans. El mensaje con el que ella acompañó la imagen fue: “Contigo hasta el fin del mundo mi príncipe! Amo!!” View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez (@gutierrezelizabeth_)

