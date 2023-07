Leonardo DiCaprio financiará becas de educación climática para niños

A lo largo de su carrera Leonardo DiCaprio ha difundido diversas acciones para una mayor atención al calentamiento global, y ahora busca fomentar en las nuevas generaciones el cuidado del planeta; es por ello que financiará becas y un programa de educación climática en la escuela primaria que se encuentra en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Los proyectos darán inicio a partir del próximo año escolar, y tienen como objetivo proporcionar técnicas educativas innovadoras para los estudiantes de 4 a 12 años; los profesores también recibirán capacitación. El propio DiCaprio fue alumno de esa escuela en la década de los 80, y en un comunicado mostró su entusiasmo por el arranque del programa: “Tuve la suerte de asistir a la Escuela-Laboratorio gracias a las generosas contribuciones de los donantes de la UCLA, y mi experiencia transformó profundamente mi visión del mundo. Me enorgullece tener la oportunidad de transmitir mi experiencia a quienes, de otro modo, se perderían esta oportunidad, y ayudar a crear un programa que ayudará a guiar a la próxima generación de guerreros climáticos”.

Aunque el monto de las donaciones no se hizo público, se dio a conocer que varias generaciones de alumnos se beneficiarán con las becas. Mientras tanto, el más reciente trabajo fílmico de Leonardo, “Killers of the flower moon”, se estrenará en Estados Unidos el 6 de octubre.

