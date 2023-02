Leonardo DiCaprio es fotografiado con una modelo de 19 años e inició una polémica en redes sociales

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, pero eso no evita que sea objetivo de fuertes críticas por su vida sentimental, y es que el actor fue fotografiado con una modelo que es casi 30 años menor que él.

En las redes sociales, DiCaprio es objetivo de burlas y críticas por su presunta costumbre de tener citas solo con mujeres no mayores de los 25 años.

Eden Pelani, de 19 años, es la hermosa modelo de origen israelí con la que el actor ha sido fotografiado en los últimos días.

DiCaprio y Pelani asistió a la exclusiva fiesta del cantante Ebony Riley, quien anunció el lanzamiento de su material extendido. Los medios estadounidenses como New York Post y Page Six han sido los primeros en lanzar la noticia y las imágenes

Las fotografías de DiCaprio sentado al lado de la joven, vestida con un traje a rayas y el cabello suelto, ya están en todas las redes sociales.

Hace meses, el actor fue vinculado con la actriz Victoria Lamas, de 23 años, incluso el padre de la joven llegó a declarar que ella se sentía muy encantada con este romance, pero todo parece indicar que la relación no prosperó.

La última pareja formal que se le conoció a DiCaprio es la actriz Camila Morrone, estuvieron juntos desde 2017 hasta 2022, pero cuando Monrrone cumplió 25 años a los pocos meses, el noviazgo finalizó.

Cancelar a Leonardo DiCaprio

Con este posible romance a la vista, las personas comenzaron a expresar su rechazo al actor Leonardo DiCaprio.

En las redes sociales, algunos usuarios han pedido que se cancele a DiCaprio, ya que tiene un comportamiento de “depredador”.

“Me parece bastante gracioso que, en Estados Unidos, con 19 años no tienes la edad legal para beber alcohol, pero sí para salir con Leonardo DiCaprio”, “Hay una cantidad enorme de chistes sobre la obsesión de Leonardo DiCaprio con las chicas jóvenes. A mí me da demasiado mal rollo”, “Cuando tienes casi 50, pero eliges una y otra vez mujeres menores de 25, ahí ya no hay amor, hay un patrón”, son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.

cuidado con los que habeis nacido en 2007 porque en dos años podriais ser el@ nuevo fichaje de dicaprio— lía (@l11amrqzz) February 8, 2023

el leonardo dicaprio no está en la cárcel pq sale con mayores de 18 pero la verdad es que debería estarlo— m♡ (@losyeuxdejennie) February 5, 2023

