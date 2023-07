Microsoft ganó la batalla para poder comprar Activision: qué implicaciones tiene el fallo judicial

Microsoft logró una importante victoria legal al ganar el juicio que impedía la concreción de su compra de Activision. La jueza Jacqueline Scott Corley, luego de escuchar los argumentos presentados por la Comisión Federal de Comercio (FTC) y Microsoft, ha decidido negar la solicitud del regulador para detener la operación. Este fallo representa un hito significativo para Microsoft, ya que les permite avanzar con la adquisición de una de las compañías de videojuegos más grandes del mundo.

En su decisión, la jueza Corley hizo hincapié en el compromiso presentado por Microsoft para mantener Call of Duty, una de las franquicias más exitosas de Activision, en la consola PlayStation durante los próximos 10 años, en igualdad de condiciones con la Xbox. Este acuerdo garantiza que los jugadores de PlayStation puedan seguir disfrutando de la serie Call of Duty sin interrupciones.

Además, Microsoft se ha comprometido a llevar la popular franquicia de juegos de disparos a la consola de Nintendo, abriendo así nuevas oportunidades de juego para los usuarios de Nintendo Switch. Esta expansión de plataformas permitirá a un público aún más amplio acceder a la experiencia de Call of Duty.

El fallo de la jueza también destaca que Microsoft tiene la intención de llevar el contenido de Activision a otras plataformas de juegos. Esto significa que los juegos y las propiedades intelectuales de Activision podrían estar disponibles en diferentes consolas y dispositivos, lo que brinda más opciones a los consumidores y fomentando la competencia en la industria.

La jueza Jacqueline Scott Corley respaldó su decisión al afirmar: “el Tribunal determina que la FTC no ha demostrado la probabilidad de que prevalezca en su reclamo de que esta fusión vertical particular en esta industria específica puede reducir sustancialmente la competencia. Por el contrario, las pruebas del expediente apuntan a un mayor acceso de los consumidores a Call of Duty y otros contenidos de Activision. Por lo tanto, se niega la moción de medida cautelar”.

Este fallo representa una gran victoria para Microsoft, ya que les permite seguir adelante con la adquisición de Activision y expandir su presencia en la industria de los videojuegos. Los jugadores de todas las plataformas se beneficiarán de esta operación, ya que podrán disfrutar de la diversidad de juegos y contenido que Microsoft y Activision tienen para ofrecer.

Implicaciones

Además de permitir que Microsoft y Activision continúen con los pasos hacia la adquisición, este fallo judicial representa un impulso significativo para el gigante tecnológico. Sin embargo, es importante destacar que Microsoft todavía enfrenta un caso antimonopolio en curso presentado por la Comisión Federal de Comercio (FTC).

A pesar de este obstáculo, la decisión de la jueza Corley de negar la solicitud de la FTC para detener la operación podría sentar un precedente favorable para Microsoft en el caso antimonopolio. La argumentación de la jueza de que la fusión entre Microsoft y Activision no reduciría sustancialmente la competencia y, por el contrario, proporcionaría un mayor acceso a los consumidores a los contenidos de Activision, podría influir en la resolución final del caso.

La decisión de la jueza Corley podría fortalecer la posición de Microsoft y potencialmente llevar a la desestimación o incluso a una victoria en el caso antimonopolio. Esto allanaría el camino para que la compra de Activision por parte de Microsoft se concrete sin mayores obstáculos legales.

Aunque el caso antimonopolio aún está en curso y su resultado final está por determinarse, la decisión favorable de la jueza Corley brinda a Microsoft una perspectiva más optimista en relación con el caso.

Sigue leyendo:

– Microsoft compra por Activision, la productora de Call of Duty, por 68,700 millones

– Bloquean a Microsoft en la compra de Activision Blizzard por $69,000 millones: qué pasó

– Microsoft explicó por qué la compra de Activision no representará un monopolio en la industria de videojuegos