Mujer de Colorado perdió la vida tras caer de 500 pies en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas

Tras caer aproximadamente de una distancia de 500 pues, una mujer de 26 años perdió la vida cuando escalaba en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Así lo dio a conocer el Servicio de Parques Nacionales.

Dicha fuente explicó como es que los miembros del Equipo de Búsqueda y Rescate del Parque Nacional de las Montañas Rocosas encontraron el cuerpo sin vida de la escaladora, la cual, según un hombre que la acompañaba de 27 años, explicó que la mujer sufrió el accidente luego de caer por estar utilizando el teléfono celular.

Además, los reportes indican que dicho accidente sucedió Four Aces of Blitzen Ridge, cuya cresta está ubicada en la montaña Ypsilon, al lado este del parque, en donde fue localizado el cuerpo sin vida de la persona, quien aún no tiene la identidad revelada.

Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Foto: Kevin Moloney/Getty Images.

Por otro lado, dicho acompañante, quien informó de la caída de la chica, salió sin ningún tipo de lesión, aunque claro, tuvo que esperar la ayuda de un helicóptero de la Guardia Nacional Aérea de Colorado en la Base de la Fuerza Aérea de Buckley para poder salir de la difícil situación.

Además, reportes indican que el Grupo de Rescate de las Montañas Rocosas ayudó en el esfuerzo paa ayudar en este incidente, en donde una ambulancia aérea Flight for Life también se vio involucrada para el reconocimiento aéreo inicial, según Fox News.

Para finalizar, hay que tener en cuenta que los restos de la mujer fueron trasladado por Northem Colorado Interagency Helitak a un helipuerto en el área del parque de Upper Beaver Meadows para posteriormente ser enviados a la Oficina del Forense y Mérido Forense del Condado de Larimer, lugar en donde formalmente se conocerá la causa de muerte.

